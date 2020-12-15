Türkiye'de "yoksulluk intiharları" artıyor
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Türkiye'de "yoksulluk intiharları" artıyor

15.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50

Hatay, Erzincan ve Kocaeli'nin ardından son olarak Samsun'da bir kişi, eline "iş" ve "aş" yazarak intihar etti.

Hatay, Erzincan ve Kocaeli'nin ardından son olarak Samsun'da bir kişi, eline "iş" ve "aş" yazarak intihar etti. Son yıllarda ekonomik sorunlar yüzünden artan intihar olayları, pandemi döneminde daha da sık görülmeye başlandı.

Binlerce iş yerinin pandemi nedeni ile faaliyetlerini durdurması ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı yoksulluğun boyutlarını artırıyor.

Türkiye'de 'yoksulluk intiharları' artıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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