Türkiye'de yıllık nüfus artış hızı binde 5.5'e düştü

Türkiye'de, 2019 yılında binde 139 düzeyinde olan yıllık nüfus artış hızı, 2020 yılında binde 5.5 düzeyinde geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına dayandırdığı verilere göre, Türkiye'de 2019 yılında 32.4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32.7'ye yükseldi.

Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31.7'den 32.1'e, kadınlarda ise 33.1'den 33.4'e yükseldi.

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak tanımlanıyor. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında veri olarak kullanılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı