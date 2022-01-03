Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu

TÜİK, Aralık ayı tüketici fiyat endeksindeki artışın yüzde 13,58 olduğunu açıkladı. Türkiye'de yıllık bazda enflasyon ise yüzde 36,08'e yükselerek son 19 yılın rekorunu kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen enflasyon verilerini bugün kamuoyu ile paylaştı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Aralık ayında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış ise yüzde 13,58, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 36,08 oldu.

Aralık'ta üretici fiyat endeksindeki artış (ÜFE) ise yüzde 19,08 olarak açıklandı. ÜFE yıllık bazda yüzde 79,89 artış gösterdi. Böylece enflasyon Aralık 2002'de bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da 2022 için enflasyon hedefi yüzde 9,8 olarak belirlenmişti.

En yüksek artış ulaştırma ile gıda ve alkolsüz içeceklerde

TÜİK'in verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu. Yıllık en düşük artış ise yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu.

2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,49 ile ulaştırma, yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

TÜİK verilerine göre, enflasyon Kasım ayında yüzde 3,51 artmış ve yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 82,81

Öte yandan Akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) bugün TÜİK'ten önce kendi fiyat araştırmalarının sonuçlarını açıkladı. ENAG'n araştırmasına göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 19,35, yıllık enflasyon yüzde 82,81 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de son dönemde uygulanan para politikası ve birçok kalemde yapılan zamlar enflasyonun artacağı beklentisini doğurmuştu. "Faiz sebep, enflasyon neticedir" görüşünü savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin artırılmayacağını açıklamıştı. Türkiye'de kurlardaki ani ve hızlı yükseliş sonrası 20 Aralık'ta "kur korumalı mevduat politikası" uygulanmaya başlanmıştı. Bazı uzmanlar söz konusu politikalar sonucu enflasyonun yüzde 40'lara kadar çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

DW/BÖ,JD

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