Türkiye'de Yılın Otomobili Hyundai Ioniq Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneğinin (OGD) kuruluş amaçlarından biri olan, tüketiciye en doğru ve güvenilir bilgiyi vermek misyonunun bir parçası olarak 2016 yılında başlayan 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimleri sonucunda ilk ödülün sahibi Skoda Superb olmuştu. Yeni üyelerinin katılımıyla kapsamı artan ve daha fazla ses getiren organizasyonun ikinci yılında, Oyak Renault tarafından Bursa'da üretilen Megane Sedan, 80'den fazla jüri üyesi gazetecinin oylarıyla TYO 2017 ödülüne layık görülmüştü.

2018 YILININ EN İYİSİ HYUNDAİ IONİQ OLDU

Hyundai Ioniq, 76 gazeteciden aldığı toplam 3820 puanla oyla yılın otomobili seçildi.

OGD özel ödülüne, 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk ve TOFAŞ lâyık görüldü.

İşte ödül için yarışan 7 finalist:

1) BMW 5-Serisi

2) Ford Fiesta

3) Hyundai Ioniq

4) Peugeot 5008

5) Skoda Kodiaq

6) Volkswagen Polo

7) Volvo XC60

OYLAMADAKİ KRİTERLER

OGD üyeleri seçim yaparken dünyadaki ve Avrupa'daki benzer organizasyonlarda da dikkate alınan, şu kriterlere göre oy veriyor: Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı