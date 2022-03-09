ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Mart 2022

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de yılın ilk iki ayında 416 bin 784 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Bu işlemlerin 176 bin 46'sı konut, 72 bin 833 arsa, 115 bin 851'i tarla, 20 bin 702'si işyeri ve geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu

Ocak-şubat dönemindeki işlemlerden 3 milyar 989 milyon 848 bin 708 lira tapu harcı geliri elde edildi

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- Türkiye'nin "Turcorn"ları dünya devleriyle yarışıyor

Türkiye'de doğan "milyar dolarlık" girişimlere yenileri eklenirken "2023'e kadar 10 unicorn çıkarma" hedefi gerçekleşme yolunda ilerliyor

Startupların aldığı yatırımlarla Türkiye geçen yıl ilk kez "süper lig"de yer bulurken tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım çeken 10'uncu ülke oldu

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

3- Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı

"Şu ana kadar 13 tır insani yardım malzemesini Ukrayna'ya gönderdik"

"Ukrayna'nın güney batı hattında, hem Moldova ve Romanya hem de Ukrayna'nın içerisinde insani yardım operasyonlarımızı devam ettireceğiz"

"Şu an gıda malzemesi, ilaç, bebek maması, kadınların hijyen ihtiyaçları, çadır gibi ihtiyaçlar söz konusu"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2022'nin ilk aylarında rekor getirdi

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak-şubat döneminde yüzde 13,8 artışla 3 milyar 441 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, bu yılın iki ayında da tüm zamanların rekorunu kırdı

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe:

"Rusya-Ukrayna savaşının mart ve sonraki aylardaki ihracatımıza olumsuz bir yansıması olacak. Eğer savaş ortamı çok fazla uzamazsa hasarı yıl içinde onarabileceğimize ve 23 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayabileceğimize inanıyorum"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

5- Yem sanayicileri, Türkiye'nin yem ve hububat arzında sorun görmüyor

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş:

"Mısır, yulaf, arpa ve çavdarda sezonu yakalıyoruz. Yağlı tohumlarda bir miktar açık olabilir ancak bu da ABD, Arjantin ve Brezilya'dan sağlanacak tedarikle kapatılabilir"

"Türkiye'deki yem fiyatları dünyadan daha ucuz, ham madde fiyatlarındaki artış daha az"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

6- ABD'nin Rusya kararnamesinin benzin fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor

Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü Uzmanı Richard Kauzlarich:

"Rusya'dan petrol ithalatını durdurmanın ABD'nin fiziki petrol talebi üzerinde büyük etkisi olmayacak"

"Bu hareket, özellikle yüksek benzin fiyatları yoluyla Amerikalılara bazı maliyetler getirecek"

(Murat Temizer/Ankara)

7- "Kar kaplanları" Van-Bahçesaray yolunu açmak için mücadeleyi sürdürüyor

Yoğun kar ve tipi nedeniyle uzun süredir ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda bazı bölgelerde kar kalınlığı 8 metreyi geçiyor

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiyesi ekip şefi Murat Yücel:

"Türkiye'de bu mevsimde karla mücadelenin olduğu nadir bölgelerden biriyiz. İki yıl önceki çığ felaketinin bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz"

(Necat Hazar/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel