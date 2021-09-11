Türkiye'de "Yılın Çırağı" seçilen Yaprak Maral, genç kızlara iş imkanı sağlamak için atölye açmayı hedefliyor

Trabzon'un coğrafi işaret tescilli el sanatlarından kazaziyenin genç temsilcisi Yaprak Maral, Türkiye'de "Yılın Çırağı" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ortahisar ilçesinde kazaziye üzerine hizmet veren atölyede bir yıldır çırak olarak çalışan 16 yaşındaki Maral, önce Trabzon'da ardından da Ticaret Bakanlığında oluşturulan kurulun yaptığı seçimle 2021 yılında Türkiye'de "Yılın Çırağı" seçildi.

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olan, aynı zamanda atölye de işleten Hülya Sır'ın yönlendirmesiyle Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitimine devam eden Maral, saf gümüş tellerden örgü teknikleri kullanılarak yapılan kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor.

"Benim yaşımdaki tüm kız kardeşlerimin buraya gelmelerini isterim"

Yaprak Maral, AA muhabirine, babasının işi nedeniyle 14 yıl önce Ağrı'dan gelerek Trabzon'a yerleştiklerini söyledi.

Maral, annesinin yengesinden kazaziye örmeyi öğrendiğini, ardından da usta öğretici Hülya Sır ile tanışarak iş yapmaya başladığını anlattı.

Annesinin evde ördüğü kazaziye parçalarını Sır'a teslim ettiğini belirten Maral, "Yaklaşık 11 yaşındayken annemin eline bakarak, kazaziyeden top yapmayı öğrendim, daha sonra kendimi geliştirdim. 8. sınıftan sonra okuyamadım. Annem de beni Hülya hocanın yanına getirdi." dedi.

Maral, hem eğitimine devam ettiğini hem de ekmek parasını kazandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir yıldır Hülya hocanın yanında çalışıyorum. Örücü kadınların evlerinde gümüş tellerle ördüğü yarı mamul kazaziye ürünlerini atölyede işleyerek montajını tamamlıyorum. Kolye, bileklik ve tespih ucu yapıyoruz. Kazaziye güzel, keyifli ve neşeli bir iş. İnsan bazen yoruluyor ama yine de seviyorum işimi. İşimi daha da ilerilere götürmeyi istiyorum. Benim yaşımdaki tüm kız kardeşlerimin buraya gelmelerini isterim. Bizler de buradayız, el sanatımızı herkese öğretmek isteriz."

Sır'ın desteğiyle Trabzon'da ve Türkiye'de "Yılın Çırağı" seçildiğine işaret eden Maral, "Hülya hoca derece aldığımı ilk söylediğinde inanmamıştım, çok şaşırdım, şok geçirmiştim. Türkiye'de 'Yılın Çırağı' olmak için Hülya hocamla birlikte çok çalıştık ve başardık." diye konuştu.

Maral, ödül töreninin bu ay içinde yapılmasının planlandığına işaret ederek, "Ödül törenime az bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim, belki zaman olursa konuşabilirim. O nedenle çok heyecanlıyım, uykularım kaçıyor, günleri sayıyorum ama geçmiyor." ifadelerini kullandı.

Yaprak Maral, ileride bir iş kurarak, kendisi gibi genç kızlara ekmek kapısı olacak atölye açmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi de olan Hülya Sır ise çıraklık yarışmasına hazırladığı Yaprak Maral'ın başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Maral'ın önce Trabzon'da daha sonra da Türkiye'de derece aldığını anımsatan Sır, "Bu benim için büyük bir gurur oldu. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Onun için mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Durukan da bu yıl merkezde 400 çırağın eğitim aldığını ifade etti.

Merkez olarak, çıraklık eğitim sistemini Trabzon'da yönlendirmeye ve eğitime katkı sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Durukan, öğrencilerin okula kayıtlarının yıl boyunca devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'de "Yılın Çırağı" seçilen Yaprak Maral'ın da eğitimine merkezin el sanatları alanında devam ettiğini dile getiren Durukan, Maral'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Durukan, Maral'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.