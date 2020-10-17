Türkiye'de yılda doğalgaz ihtiyacı nedir? Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de yılda doğalgaz ihtiyacı nedir? Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

17.10.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:01
Türkiye'de yılda doğalgaz ihtiyacı nedir? Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gaz rezervinin 320 milyar metreküpten 405 milyar metreküpe çıktığını müjdeledi.2019 doğalgaz tüketim miktarı nedir? Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervlerine yenisinin ekleneceğini söyledi. Dün yapılan açıklamada Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını duyurdu.

2019 DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI NEDİR?

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp

TÜRKİYE'DE YILDA DOĞALGAZ İHTİYACI NEDİR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor..

İlgili Haberler

Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!
Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!
Booking.com nedir? Booking.com Türkiye geri dönüyor!
Booking.com nedir? Booking.com Türkiye geri dönüyor!
Türkiye işsizlik oranı 2020: Temmuz ayı işsizlik oranı kaç, işsizlik arttı mı?
Türkiye işsizlik oranı 2020: Temmuz ayı işsizlik oranı kaç, işsizlik arttı mı?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cansu Dere Ercan Kesal Sadri Alışık
Spor Mert Günok Şenol Güneş Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Füze Ak Parti Otomobil Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de yılda doğalgaz ihtiyacı nedir? Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 17:01:29. #1.15#
title