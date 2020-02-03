Türkiye'de yılda 60 bin akciğer kanseri hastası tedavi görüyor

03.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:14

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, Türkiye'de daha önceki yıllardan gelen hastalarla birlikte yılda 60 bin akciğer kanseri hastası tedavi gördüğünü kaydederek, erken evrede tanı alan akciğer kanseri hastalarında sağ kalım oranlarının yüzde 70'lerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de her gün 450 kişinin, yılda 164 bin kişinin kanser tanısı aldığını aktarırken, hastalığın dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan bir toplum sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl yaklaşık 9,6 milyon insanın, kanser nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret eden Yılmaz, her 6 ölümden birinin nedeninin kanser olduğuna değindi.

Yılmaz, erkeklerde en sık akciğer, prostat, kolorektal, mesane, kadınlarda meme, tiroid, kolorektal, rahim ağzı ve akciğer kanserleri görüldüğüne değinirken, akciğer kanserine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de daha önceki yıllardan gelen hastalarla birlikte yılda 60 bin akciğer kanseri hastası tedavi görüyor. Her yıl 24 bin yeni akciğer kanserli erkek hasta ile 7 bin yeni kadın hasta diğer akciğer kanserli hastaların arasına katılıyor. Ülkemizdeki akciğer kanserli hasta sayısının hala yüksek olması sorunun toplumsal boyutunun önemini gösteriyor. Erken evrede tanı alan akciğer kanseri hastalarında sağ kalım oranları yüzde 70'lerin üzerinde gerçekleşiyor. Akciğer kanserinin en önemli belirtileri geçmeyen öksürük, öksürükle kan tükürülmesi, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı. Bu sebeple erken tanı için belirtiler konusunda bireylerin duyarlı olması, bazı belirtilerin ortaya çıkması durumunda doktora başvurulması önemli. Ancak akciğer kanserine sebep olan tütün ve diğer kanserojen maddelerden uzak durulması çok daha önemli."

Sigara, tütün, nargile, puro, pipo gibi tütün ürünlerinin uzun süre veya günlük yoğun tüketiminin ciddi risk taşıdığının altını çizen Yılmaz, sigara içenler arasında kimlerin ileride akciğer kanseri olacağını işaret eden bir belirteç olmadığını belirtti.

"Destek mesajı, hasta ve yakınlarının süreçle baş etmesini kolaylaştırmak adına önemli"

Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, kansere karşı bilinçli olmanın önemine işaret ederek, öğretmenin öğrencilerini kanser için risk faktörleri konusunda uyarmasının, annenin çocuklarını sağlıklı besleme çabasının, idari yönetimlerin toplum sağlığı için gerekli önlemleri almasının ve fiziksel aktivite alanları oluşturmasının topyekün kanserle mücadelenin bir parçası olduğunu anlattı.

Kansere karşı birlikte harekete geçmek gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu önerileri sıraladı:

"Alkol tüketimi, kötü ve yetersiz beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, obezite, asbest ve iç ortam hava kirliliği, kronik enfeksiyonlara karşı duruşumuzu, motivasyonumuzu artıralım. Kanser nedeniyle tedavi alan hasta ve yakınlarına destek çıkalım, onların yanında olduğumuzu hissetmelerini sağlayalım. Bir küçük destek mesajı, hasta ve yakınlarının bu süreçle baş etmesini kolaylaştırmak adına oldukça önemli. Böylece hastanın tedaviye uyumunu artırabilir, bu süreçle baş edebileceği umudunu canlı tutabiliriz."

Kaynak: AA