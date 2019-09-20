Türkiye'de Yeni Eğitim Yılı Endişelerle Başladı

20.09.2019 19:01

Türkiye'de eğitim-öğretim yılı resmi törenler ile başladı ancak vatandaşlar sistemde her yıl değişiklik yapılmasından, özel okullara ihtiyaç duyulmasından, devlet okullarında bağış talep edilmesine değin farklı konulardan dolayı endişeli görünüyor