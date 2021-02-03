Türkiye'de Yeni Anayasa Hazırlığı Tartışmaları

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısı sonrasında gündeme taşıdığı yeni Anayasa hazırlığı tartışması Ankara siyasetinde öne çıktı. Hem iktidar hem muhalefet cephesinden konuyla ilgili açıklamalar geliyor

Kaynak: DailyMotion.com