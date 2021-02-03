Türkiye'de Yeni Anayasa Hazırlığı Tartışmaları
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Türkiye'de Yeni Anayasa Hazırlığı Tartışmaları

03.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:48

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısı sonrasında gündeme taşıdığı yeni Anayasa hazırlığı tartışması Ankara siyasetinde öne çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısı sonrasında gündeme taşıdığı yeni Anayasa hazırlığı tartışması Ankara siyasetinde öne çıktı. Hem iktidar hem muhalefet cephesinden konuyla ilgili açıklamalar geliyor

Türkiye'de Yeni Anayasa Hazırlığı Tartışmaları

Kaynak: DailyMotion.com

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