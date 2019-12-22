Türkiye'de yemek kartı kullanım oranı yüzde 13 seviyesinde

22.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:00

Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Türkiye'deki yemek kartı kullanım oranının henüz yüzde 13 seviyesinde olduğunu belirterek, "Şirketleri, çalışanlarına öğle yemeği yan hakkını yemek kartıyla sağladıkları takdirde elde edecekleri vergi tasarrufu konusunda ne kadar çok bilinçlendirirsek sektör o kadar büyüyecektir. AB standartlarında yemek kartı kullanımı yaklaşık yüzde 30 oranlarında. Dolayısıyla daha gidecek epey yolumuz var." dedi.

Ladoucette, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edenred olarak "şirketlere ve çalışanlara tasarruf ettiren, verimli gider yönetimi sağlayan dijital bir şirket" olarak kendilerini tanımladıklarını söyledi.

Şirketlere, Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında, Ticket Car Araç çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket Travel Kurumsal Seyahat Portalı ile iş seyahati giderlerinde, Ticket Compliment Hediye Çekleri ve Kartları ile teşvik ve ödüllendirme programlarında tasarruf sağladıklarını ve hayatı kolaylaştırdıklarını anlatan Ladoucette, dünyada yemek kartı sektörünün öncüsü ve ön ödemeli kurumsal hizmetlerde dünya lideri olarak sektöre öncülük etme misyonları bulunduğunu söyledi.

Dijital dönüşüm, sürekli değişen teknolojiler ve diğer tüm yeniliklerin sektörü direkt olarak etkilemesi nedeniyle sürekli entegre, yenilikçi, fark yaratan ürün ve çözümler geliştirmeye özen gösterdiklerini ifade eden Ladoucette, "Bu bakış açısı, aynı zamanda global stratejimizin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Özellikle mobil uygulamalar ve bu uygulamalar üzerinden alternatif ödeme yöntemleri bugünlerdeki en öncelikli konularımız arasında. Çok yakında yeni nesil mobil ödeme yöntemimizi duyuracağız." diye konuştu.

Ladoucette, dünya çapında yaklaşık 50 milyon kullanıcısı bulunan yemek kartlarının gerek ülke ekonomisi gerek işverenler gerekse de çalışan kesimin iş motivasyonu ve bireysel ekonomisi üzerindeki etkisinin oldukça fazla olduğunu vurgulayarak, "Boğaziçi Üniversitesi'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği Türkiye'de Yemek Kartlarının Makroekonomik Etki Analizi araştırmasına göre, yemek kartları sisteminin Türkiye ekonomisi dahilinde ciro üzerindeki toplam etkisi 25,4 milyar TL olarak hesaplanırken, istihdam üzerindeki toplam etkisi 209 bin ve vergi hasılatları üzerindeki toplam etkisi ise 5,4 milyar TL olarak hesaplanmıştır." dedi.

"Yemek kartları, maliyetleri kontrol etme ve çalışan bağlılığını artırma yönünde önemli"

Eric de Ladoucette, Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanımının çalışanların en çok tercih ettiği sosyal yan haklar arasında yer almasının yanı sıra çalışanların mutlu ve verimli çalışmasını sağladığını, çalışanların 45 binden fazla nokta arasında seçim yapabildiğini ya da online olarak dilediği zaman yemek siparişi verebildiğini, mobil uygulama ile bakiye ve kampanyaları takip edebildiğini, QR kod ile kart taşıma derdinden kurtulduğunu ve temassız ödeme kolaylığından faydalanabildiğini anlattı.

İşletmelerin ödemeyi kabul etmek için bir uygulama indirmelerini veya yeni bir cihaz almalarını gerektirmeyen yeni Soft POS çözümünün de işletmelerin daha pratik ve hızlı bir şekilde işlerini yürütmelerini sağladığını aktaran Ladoucette, "Çok yakında NFC teknolojisiyle geliştirdiğimiz yeni nesil ödeme yöntemimizin de duyurusunu yapacağız." dedi.

Ticket Restaurant Yemek Kartı'nın, işverenler için de yüzde 100'e varan vergi avantajı sağladığını vurgulayan Ladoucette, şöyle devam etti:

"Vergi tasarrufu, tek fatura ile ödeme kolaylığı gibi avantajlarla hem maddi kaynak tasarrufu yapabiliyorlar hem de iş gücü ve zamandan tasarruf ediyorlar. Rutin ve zaman alan iş yükü ortadan kalkıyor. Dolayısıyla kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabiliyorlar. Üstelik Ticket Restaurant Yemek Kartı'nın avantajlarından 1 çalışanı olan şirketler de, 1000 veya daha fazla çalışanı olan şirketler de faydalanabiliyor. Ayrıca, Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanan iş yerleri iş birliği yaptığımız seçkin markaların özel indirimler sağladığı Red Club Business kampanyalarından, çalışanlar da Red Club kampanyalarından faydalanabiliyor. Önemli faydalar sağlayan bu çözümün tüm şirketlerde uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Nitekim yemek kartları, küçük ve büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra özellikle KOBİ'ler için maliyetlerini kontrol etme ve çalışan bağlılığını artırma yönünde oldukça önemli."

"Türkiye'deki şirketlerin yüzde 98'ini oluşturan KOBİ'leri de işimizin odağına koyduk"

Edenred Türkiye Genel Müdürü Ladoucette, çalışanların günlük harcama tutarlarının 2019 için bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 20,52 TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye'deki yemek kartı kullanım oranının henüz yüzde 13 seviyesinde olduğunu belirten Ladoucette, "Şirketleri, çalışanlarına öğle yemeği yan hakkını yemek kartıyla sağladıkları takdirde elde edecekleri vergi tasarrufu konusunda ne kadar çok bilinçlendirirsek sektör o kadar büyüyecektir. AB standartlarında yemek kartı kullanımı yaklaşık yüzde 30 oranlarında. Dolayısıyla daha gidecek epey yolumuz var." dedi.

Sektördeki tüm yeniliklerin merkezinde olmaya ve sektör büyürken trendleri belirlemeye devam edeceklerini aktaran Ladoucette, şu andaki dijitalleşme sürecinin önümüzdeki dönemde hızlanacağını ve en fazla 10 yıl içinde tüm kurumsal harcamaların dijital ortama taşınacağını öngördüklerini söyledi.

Ladoucette, "Biz de hem globalde hem de Türkiye'de yatırımlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. B2B alanda faaliyet gösteren ve hem işletmelere hem de müşterilere fayda sağlamaya dayanan bir iş modelini uyguluyoruz. Büyük şirketlerin yanı sıra Türkiye'deki şirketlerin yüzde 98'ini oluşturan KOBİ'leri de işimizin odağına koyduk. Otomasyon ile verimliliği yükseltiyor; inovatif çözümler geliştiriyoruz. Temassız ödeme ve mobil ödeme yöntemleri yaygınlaştıkça çalışanların hayatını kolaylaştıracak yeni deneyimler de çoğalacaktır." şeklinde konuştu.

Bu yıl çift haneli büyümeye devam ettiklerini belirten Ladoucette, şunları kaydetti:

"Geçen yıl müşterilerimizle buluşturduğumuz önemli bir yeniliğimiz de Jolly Tur iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Ticket Travel Kurumsal Seyahat Portalı oldu. Bu portal ile şirketlere tüm iş seyahatlerini, konaklama ve uçak giderlerini yüzde 30'a varan tasarrufla kontrol altına alma imkanı sunuyoruz. Böylece şirketler, bütçelerini etkin bir şekilde yönetebiliyor ve tek bir web sitesi aracılığıyla tüm hizmetleri alarak ay sonunda tek fatura ile ödemesini yapabiliyor. Ayrıca, herkesin ayrı ayrı talepleri ile ilgilenme, belge kontrolü, analiz, harcamalara dair rapor oluşturma gibi rutin ve vakit alan idari işler ortadan kalkıyor."

Kaynak: AA