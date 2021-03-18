Türkiye'de yaşlı nüfus beş yılda yüzde 22.5 arttı
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Türkiye'de yaşlı nüfus beş yılda yüzde 22.5 arttı

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:55
Türkiye'de yaşlı nüfus beş yılda yüzde 22.5 arttı

Türkiye'de, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılındaki 6 milyon 495 bin kişiden, son beş yılda yüzde 22.5 artarak 2020 yılında 7 milyon 954 bin kişiye yükseldi.

Türkiye'de, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılındaki 6 milyon 495 bin kişiden, son beş yılda yüzde 22.5 artarak 2020 yılında 7 milyon 954 bin kişiye yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2015 yılındaki yüzde 8.2'den, 2020 yılında yüzde 9.5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11'e, 2030 yılında yüzde 12.9'a, 2040 yılında yüzde 16.3'e, 2060 yılında yüzde 22.6'ya ve 2080 yılında yüzde 25.6'ya yükseleceği öngörüldü.Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2015 yılında yaşlı nüfusun yüzde 61.3'ü 65-74 yaş grubunda, yüzde 30.7'si 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8.0'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alırken,2020 yılında yüzde 63.8'i 65-74 yaş grubunda, yüzde 27.9'u 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8.4'ü 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyordu.Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015 yılındaki 31'den, 2020 yılında 32.7'ye yükseldi. Ortanca yaş 2020 yılında erkeklerde 32.1, kadınlarda 33.4 olarak gerçekleşti.Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34.1, 2030 yılında 35.6, 2040 yılında 38.5, 2060 yılında 42.3 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörüldü. (Grafik)

 


Türkiye'de yaşlı nüfus beş yılda yüzde 22.5 arttı
Türkiye'de yaşlı nüfus beş yılda yüzde 22.5 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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