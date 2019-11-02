Türkiye'de yaşayan Suriyeliler: Güvenli bölge yerine, Suriye'nin tamamı güvenli hale getirilmeli

02.11.2019 08:23

Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeye Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin gönderilmesi hedefleniyor. Suriye topraklarında sınır boyunca uzanan 32 kilometre derinliğinde "güvenli bölge" kurmayı amaçlayan Türkiye, 2 milyona yakın Suriyeliyi buraya yerleştirmek niyetinde.



İstanbul'da yaşayan Suriyeli göçmenlere bu durumla ilgili görüşlerini sorduğumuzda, kimliksiz olanların İstanbul'dan gönderilmesinin doğurabileceği sorunlar dile getiriliyor. Ayrıca, çoğu güvenli bölgede yaşamanın mümkün olmadığı görüşündeler. Çünkü onlar için güvenli bölge her türlü tehdite açık. Euronews.com'da Görüntüle