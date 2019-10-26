Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürtler: Güvenli bölgede Türk askeri yok ki dönelim
Suriye savaşı ile birlikte Türkiye’ye zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli'nin varlığı, Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı harekât ile bir kez daha tartışma konusu oldu. Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürtler euronews'e operasyonu değerlendirdi
Suriye iç savaşı ile birlikte Türkiye'ye zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin varlığı, Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı harekat ile bir kez daha tartışma konusu oldu.
Bu operasyon süresince bazı Avrupa devletleri ve halkları Türkiye'yi Kürtlere karşı insanlık suçu işlemek ile suçlarken, Ankara her fırsatta güvenli bölge oluşturma hedefini dile getirdi. Operasyon ile birlikte Türkiye'de yaşayan 2 milyona yakın Suriyelinin güvenli bölgeye yerleştirileceğini söyleyen Türkiye'nin şimdiye kadar sağladığı ilerlemeye göre, bu sayıyı yakalamasının zorluğu tartışılıyor. Euronews.com'da Görüntüle