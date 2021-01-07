Türkiye'de yaşayan Bulgar vatandaşlara tasdikli yaşam belgesi uyarısı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların ocak ve temmuz aylarında tasdikli yaşam belgelerini Bulgaristan Ulusal Sigorta Enstitüsü'ne sunmaları gerektiğini bildirdi.

Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşayan ve Bulgaristan'dan emeklilik maaşı alan çifte vatandaşların ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki defa resmi kurum tarafından tasdikli yaşam beyannamesini Ulusal Sigorta Enstitüsü'ne ibraz etmelerinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Bulgaristan Büyükelçisi ile konsolosları, Sosyal Sigortalar Kurumu, yerel mevzuat tarafından tarif edilen belediye, muhtarlık, valilik ve noterlerin resmi yetkili kurum olarak kabul edildiğini belirten Ulu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşayan Bulgaristan (çifte) vatandaşları her yıl kendilerinden istenen bu belgeleri almak zorundadırlar ve vakit geçmeden evraklarını alıp ilgili kurumlara teslim etmeleri gerekir. Aksi taktirde sıkıntıya düşebilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz