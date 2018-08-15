Türkiye'de Yaşayan Araplardan Dolar Bozdurma Kampanyası

Türkiye'deki Arap Topluluğu temsilcileri, Arap iş insanları ve Arap sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD'nin Türkiye'ye karşı giriştiği yaptırımlara tepki göstererek, Arap toplumuna dolar bozdurarak Türk lirasına destek olma çağrısında bulundu.

Irak, Yemen, Mısır, Suriye, Libya ve Filistin gibi Türkiye'deki Arap Topluluğu üyesi ülkelerin temsilcileriyle, sivil toplum yöneticileri ve iş insanları, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Merkezi'nde Arap Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen Arap Dünyası'ndan Türkiye'ye Destek Basın Toplantısı'nda bir araya geldi.

Türkiye'de yaşayan Araplar, ABD'nin Türkiye karşı başlattığı yaptırımlara ve TL'yi değersizleştirme çabalarına tepki göstererek, yanlarında bulunan dolarları bozdurmak üzere döviz bürolarına hareket ettiler.

Türkiye'deki Arap Topluluğu Temsilcisi Dr. Hıdır Al Sotari, Arap Dünyasından Türkiye'ye Destek Basın Toplantısı'na Türkiye'de bulunan Arap Topluluğu İş Adamları, Arap gençleri ve bütün Arap kesimini temsilen konferansta yer aldıklarını söyledi.

Araplara TL'yi destekleme çağrısında bulunan Sotari, "Türkiye'de 5 milyon Arap yaşıyor. Türk Lirası'nı desteklemek dini ve ahlaki bir vecibe olup bütün Arap ve Müslüman halkların bunu dikkate almalarını ifade etmekteyiz. Dolayısıyla elimizde bulunan bütün dolar cinsinden varlıklarımızı bir an önce Türk lirasına çevirmemiz gerekmektedir. Türk lirası bizim liramızdır. Ferdi ve topluca dolar bozduran bütün kişi ve kuruluşlara buradan kendilerine şükranlarımızı arz ederiz. Bütün Arap ekonomi ve sivil toplum kuruluşlarını kısaca her kesimi Türk Lirasına destek olmaya ve dolar altın cinsinden varlıklarını Türk Lirasına çevirmelerine davet ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin Arap baharına destek olduğu için böyle kirli bir oyuna maruz bırakılmıştır"

Yaşanan yapay krizin ardında bazı ülkelerin ve bazı güçlerin bulunduğunu anlatan Sotari, "Bazı çevreler insanlığa gönül açmış binlerce mazlumu yüreğinde barındıran ve demokrasi özgürlükler ülkesi güzel Türkiye'ye ekonomik savaş ilan etmişler. Hain 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında böyle alçakça bir saldırı planlanmıştır. Türkiye'nin yükselen trendini ve gittikçe parlayan yıldızını yakaladığı istikrar ortamını mazlum halkları savunması ve Arap baharına destek olduğu için böyle kirli bir oyuna maruz bırakılmıştır."diye konuştu.

"Dolarını ateşe veren bir halk mutlaka bütün zorlukları aşma kudretine sahiptir"

Sotari, Türkiye'de yaşayan Arapların Türkiye'nin en ufak bir zarara uğraması halinde bile son derece üzüldüğünü dile getirerek, ekonomik gidişatla alakalı yalan haberler yapılmasından rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Türk ekonomisinin sağlam temelleri bulunduğunu belirten Sotari, şöyle konuştu:

"Günlük hayatın olağan akışı gayet normal şeklindedir. Fiyatlardaki istikrar ekonomik gücün derinliğini göstermektedir. Turizm bu yıl çok güçlü ve rekor seviyededir. Bugünkü ortam turizm için ve yatırım için büyük bir fırsattır. Bu olumsuz hava suni ve geçicidir. Bunun akabinde Türk ekonomisi daha çeşitli ve daha güçlenerek büyük ölçekte yatırımlar ve ihracat gerçekleştirilecektir. Bu platformdan tekrar bütün Arap Müslüman ülke ve halklara her yerde Türk lirasına destek olmalarına ve burada yatırımlarını yapmaya davet ediyoruz.

Dünyanın her yerinde bulunan Türk ve Arap kardeşlerimize bu çağrıya kulak asmalarını istirham ediyoruz ve ellerinde bulunan dövizi Türk lirasına çevirmelerini tavsiye ediyoruz. Hac mevsimi münasebetiyle mukaddes topraklarda bulunan aziz Müslüman kardeşlerimizin ayrıca destek olmalarını ümit ederek Türkiye'nin bu süreci başarıyla atlatması noktasında dualarını eksik etmesinler. Lirası değer kaybetmemesi uğruna dolarını ateşe veren bir halk mutlaka bütün zorlukları aşma kudretine sahiptir."

"Uzun süreli ve stratejik bazı çalışmalar hazırladık"

"Biriken borçlarını ödeyen bu ülke ve halkı mutlaka istikrar kalkınma ve medeniyet yolunda daha güçlü yol alacaktır." diyen Sotari, şunları kaydetti:

"Bizler bu bağlamda Türk lirasına destek olmak için bir takım pratik seri bazı düşünceler ve çalışmalar yaptık. Ayrıca Türk ekonomisini canlandıracak ekonomik yatırım ilişkileri ve kalkınma süreciyle ilgili uzun süreli ve stratejik bazı çalışmalar hazırladık. Yabancı yatırımcıları burada yatım yapmaları noktasında karşılaşacakları engelleri Türk yetkilileriyle birebir görüşmeler ve çalıştaylar düzenleyerek çözmeye çalışacağız."

"İçimizdeki kardeşlik ruhunu dirilttiğimiz anda biz eminiz ki daha müreffeh bir dünya oluşacaktır"

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur Türkiye'nin çok hassas bir süreçte bulunduğunu belirterek, "Başkanımız Sayın Erdoğan'ın haklı olarak 'one minute' ve 'dünya 5'ten büyüktür' çıkışları sonrası, bu çağrıyı hazmedemeyen gruplar tarafından ülke ekonomimiz sistematik bir şekilde hedef alınmış durumdadır. Aslında bu baskı sadece Türkiye'ye karşı değil, mazlumların haklarını savunmaya kalkışanlara yönelik bir sindirme operasyonudur. Başını ABD'nin çektiği bu baskı unsurlarının hedefleri gayet açık ve nettir. Haksızlıklara karşı çıkan, mazlumların haklarını savunan Türkiye'ye karşı ciddi bir operasyonun içine girmişlerdir." diye konuştu.

ABD'nin başlattığı haksız atakları iyi okumak gerektiğini anlatan Cesur, ABD'nin bu kaotik açıklamalarının yanı sıra İsrail'in de fırsattan istifade ederek Filistin halkının üzerindeki baskısını artırdığını söyledi.

Cesur şunları kaydetti:

"Gazze'ye büyük bir saldırının hazırlıklarını yapmaktadır. Hatta bunun mesajlarını da açık açık vermektedir. Hal böyle iken, maalesef bizler İslam Coğrafyası olarak dağınık bir görüntü sergilemekte, zalimlere karşı ortak bir tavır gösterememekteyiz. İslam dünyasının zengin kaynaklarını bizleri sömürenlere aktarmaktayız. Peki bu böyle mi devam etmeli. Asla. Yeryüzünün mazlumları ve yetimleri adına kıyama kalkmayız. Bunu tüm mazlumlar ve sömürenler için yapmalıyız.

İçimizdeki kardeşlik ruhunu dirilttiğimiz anda biz eminiz ki, daha adil, daha müreffeh bir dünya oluşacaktır. Zira bizler, Allah'ın adaletinin tecelli etmesi için çalıştıkça, yüce Rabbimiz tarafından bu adil düzenin yeryüzüne sirayet ettirileceğinden zerre şüphe duymamaktayız."

"Türkiye'nin teknoloji şirketleri ile yabancı fonları buluşturacağız"

Cesur, haksız ve ölçüsüz ataklar karşısında İslam dünyasının bir araya gelerek katma değere odaklanması gerektiğini ifade ederek, ASKON'un planladığı organizasyonlar hakkında bilgiler verdi. Cesur şunları söyledi:

"İslam dünyası olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek, ileri teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve katma değeri yüksek çıktılarla aramızdaki ticareti artıracağız. ASKON olarak Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformunu,'Türkish Businnes Platform' kurduk. Bu platformla İslam dünyasındaki bütün ülkeler ürün ve hizmetlerinin ticaretini bu mecradan yapabileceklerdir. Ayrıca çok kısa bir zaman diliminde, İslam Dünyası yatırım zirvesini organize edeceğiz. Yeni ortaklık modellerini müzakere edeceğiz. Bu noktada Türkiye'nin teknoloji şirketleri ile yabancı fonları buluşturacağız.

Yine 14-15 Kasım 2018'de Smart Future Expo etkinliğini İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğiz. Burada Sanayide dijital dönüşüm, akıllı şehirler ve girişimcilik temalarını işleyerek Türkiye'nin en büyük teknoloji markalarını ve kurumlarını bir araya getireceğiz. Tüm Arap iş alemini bu önemli organizasyonumuza ve iş birliği yatırım imkanlarına davet ediyorum."

"Buradan bir çağrıda bulunarak Başkanımız Erdoğan'ın açıkça belirttiği bu ekonomik savaşta galip gelebilmemiz için, tüm Arap işadamlarını ASKON çatısı altında buluşmaya ve projeler üretmeye davet ediyorum." diyen Cesur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında açıklamış olduğu Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarına yönelik ortak girişimler ve ortak projelere başlamak üzere yarından tezi yok çalışmaya başlayacaklarını bildirdi.

Hasan Ali Cesur, konuşmasının sonunda, Kur'an-ı Kerim'de Al-i İmran Suresi'nde geçen "Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz." ayetini hatırlatarak, "Bugün bu amaç ve gaye ile burada bulunan Arap Topluluğu, Arap Derneği ve değerli iş adamlarımız ile Metin Turan beyefendiye teşekkürlerimi sunuyor, yaklaşan Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Niyetimiz ve gayemiz birdir. Gayret bizden Tevfik Allah'tandır. Bize burada kucağını açan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. İnsanlığa kapılarını açmış bütün zayıf ve mazlumları bağrına almış her türlü gereken desteği sunmuştur. Allah'ın izniyle Türkiye'yi sevgi ve kalkınma ülkesi olarak yad edeceğiz." dedi.

"Kriz aslında Türkiye'den çok ABD'yi vurmuştur."

Türkiye'deki Yemenli Temsilci Nebil Ganim, yaptığı konuşmada "Türkiye kendi kararlarını alabilecek güce ulaştığı için bu saldırıların hedefi oluyor. Ancak inanıyoruz ki Türkiye bunları atlatacak güce sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

Yemen toplumunun geleneklerine göre daha çocuk yaşta ticaretle uğraşıldığını aktaran Ganim, "Türkiye'nin yemenli tüccarlara çeşitli kolaylıklar sağlayacağını düşünüyorum. Bu şekilde Yemenli iş insanları ellerindeki birikimlerle Türkiye'ye gelerek yatırım yapacaktır." dedi.

Türkiye'deki Arap Topluluğu Omer El-Kus isimli gencin elindeki bir milyon 200 bin doları Türk Lirası'na çevirdiğini aktaran Ganim, "Avrupa'da ve diğer ülkelerde bulunan Yemenliler 10 milyonlarca doları Türk Lirası'na çevirdiler. Böyle yapan pek çok yemenli var. Bunların pek çoğu bulunduğu ülkelerde dışlanmamak için veya başka sebeplerle kendilerini gizliyor." bilgilerini verdi.

"Arap halkları Türkiye'nin yanında"

Türkiye'deki Irak Topluluğu Temsilcisi Hüseyin El Savabi, Türkiye ve ABD arasında yaşanan kutuplaşmayı dört gözle bekleyen çevrelerin bulunduğunu ifade ederek, "Bu krizden şunu anladık ki Arap halkları Türkiye'nin yanında. Bu kriz aslında Türkiye'den çok ABD'yi vurmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Mısır Topluluğu Temsilcisi Dr. Ahmet Matar, İslam ülkelerinin finansal birlik noktasında adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Suriyeli Temsilci İmad Müşallah, yaşanan spekülatif atakların Türkiye'nin ekonomisindeki sorunlardan kaynaklanmadığını belirterek, dolardaki artışa rağmen fiyatların istikrarlı olduğunu söyledi.

Filistinli Alimler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Al Hac ve çeşitli iş adamları da Türkiye'nin ve Türk lirasının yanında olduklarını söyledi.

Suriyeli iş adamı Muhammed Mellahi de, Türkiye'nin Suriyelilere zor gününde destek olduğunu hatırlatarak, "Bizler, Suriyeliler Türkiye'nin bu zor zamanında elimizden gelen tüm desteği Türk kardeşlerimize vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"Arap kadınlar ellerindeki altınları bozdurarak TL alıyor"

Arap Derneği Başkanı Metin Turan da, Türkiye'de yaşayan Arapların Türk lirasına destek olmak için önemli kampanyalar başlattığını belirterek, "Arap halkı Türkiye'ye destek olmak için sosyal medyada 'Dolar bozdur, TL al' kampanyası başlattılar. Özellikle Arap kadınlar ellerindeki altınları bozdurarak TL alıyorlar." diye konuştu.

Turan, cuma günü Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dolar bozdurmak için Fatih Ziraat Bankası'na gideceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda hazır bulunan Arap temsilciler ellerinde bulunan dolarları kameralara göstererek, toplantı sonrası dövizleri bozdurmak üzere döviz bürolarına gideceklerini açıkladılar.