Türkiye'de yaşanan en büyük depremler hangileridir? Ülkemizde yaşanan en büyük depremler.

Deprem, ne zaman olacağını bilemediğimiz ve olmasını da önleyemediğimiz en büyük doğal afetlerden biridir. Bu özelliklerinden dolayı bizlerde korku ve gerilime neden olur. Bizlerdeki bu gibi kötü etkilerinde kurtulmak için evlerimizi depremlere dayanıklı kendimizi depreme karşı bilinçlendirmeliyiz.

Depremler dünya var olduğundan beri devam eden bir afettir. Bizler de yaşamış olduğumuz ülkenin deprem konusunda nasıl olduğunu merak ediyoruz. Ülkemiz üç kıta levhası tarafından sıkıştırıldığı için bir deprem ülkesi olarak nitelendirilmektedir, her ne kadar istemesek de. Biz de bu yazımızda Türkiye'nin tarihinde yaşamışolduğu ciddi depremlerle ilgili bilgiler paylaşacağız.

TÜRKİYE'DE YAŞANAN EN BÜYÜK DEPREMLER

1- 1930 Hakkari Depremi

7.2 büyüklüğünde olmuştur. Türkiye-İran sınırında gerçekleşmiştir. Evlerin kerpiçten (saman ve çamur karışımı) yapılmasından dolayı can kaybı çok olmuştur. 2514 vatandaşımızı bu depremde kaybettik.

2- 1939 Erzincan Depremi

7.9 büyüklüğünde olmuştur. Böylece dünyanın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Depremin kış mevsiminde meydana gelmesi nedeniyle gönderilen yardımlar zamanında ulaşamamış bu da can kayıplarını artırmıştır. Bu depremde 32.962 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 100.000'den fazla vatandaşımız da yaralanmıştır.

3- 1942 Niksar-Erbaa Depremi

7.0 büyüklüğünde olmuştur. Bu yıkıcı depremle Erbaa resmen haritadan silinmiştir. Sadece birkaç yapı ayakta kalabilmiştir. 3000 vatandaşımız can verirken 6300 kişi yaralanmıştır.

4- 1943 Tosya-Ladik depremi

7.2 büyüklüğünde olmuştur. Yerleşim yerlerinin alt yapıları tamamen tahrip olmuş kara ve demiryolları kullanılmaz hale gelmiştir. Yangınlar çıkmıştır. 4.000 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

5- 1944 Bolu-Gerede Depremi

7.2 büyüklüğünde olmuştur. Bölgedeki tüm köy ve kasabalar yerle bir olmuştur. 3.959 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

6- 1966 Varto Depremi

6.9 büyüklüğünde olmuştur. Muş'un Varto ilçesinde meydana gelmiştir. 2,394 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1,489 kişi deyaralanmıştır.

7- 1975 Lice Depremi

6.2 büyüklüğünde olmuştur. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelmiştir. Dönemin siyasi liderleri Demirel ve Ecevit afet bölgesini ziyaret etmiştir. 2.385 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yardımların yetersiz olduğunu düşünen vatandaşlar yürüyüş eyleminde bulunmuştur.

8- 1976 Çaldıran Depremi

7,5 büyüklüğünde olmuştur. Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelmiştir. Yerleşim yerlerinin yüzde sekseni yıkılmıştır.3840 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

9- Marmara Depremi (1999 Gölcük Depremi)

7.5 büyüklüğünde olmuştur.Merkez üssü Kocaeli- Gölcük'tür.18.373 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,48.901 kişi de yaralanmıştır. 600.000'den fazla kişi de evsiz kalmıştır.52 ülke yardım konvoyları yollamıştır. Dönemin ABD başkanı ailesiyle beraber deprem bölgesini ziyaret etmiştir.

10- 1999 Düzce Depremi

7.2 büyüklüğünde olmuştur. 845 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.5000'e yakın vatandaşımız da yaralanmıştır.

11- 2011 Van Depremi

7.2 büyüklüğünde olmuştur. Merkez üssü Van-Tabanlı'dır.604 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 4152 kişi de yaralanmıştır. Dış devletlerin yardımı kabul edilmemiş kendi ekiplerimiz bize yeter denmiştir.

12- 2020 Elazığ Depremi

6.8 büyüklüğünde olmuştur. 40 saniyeden uzun sürmüştür. 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1607 kişi yaralanmıştır.

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