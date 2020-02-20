Türkiye'de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü'nde

20.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:24

Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi projesinde sona yaklaşıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapımına hızla devam edilen ve Alevi-Bektaşi inancının değerlerini mimari özelliklerinde yansıtan proje aynı zamanda Türkiye'de yarışma ile yapılan ilk cemevi olma özelliği de taşıyor.



Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapımına hızla devam edilen ve Alevi- Bektaşi inancının değerlerini mimari özelliklerinde yansıtan Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi projesinde sona yaklaşıldı. Sadece Beylikdüzü için değil Türkiye için de örnek oluşturacak yapıda hazırlanan Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi projesi, Türkiye'de yarışma ile yapılan ilk cemevi olma özelliği de taşıyor. Yarışma sonucunda birinci olan projede yapı ve peyzaj mimarisinde iç - dış sürekliliğini bozmayacak şekilde doğal taş dokusu kullanıldı. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan proje toplamda 7 bin 800 metrekarelik alana sahip. Üst katlarında ahşap strüktür ve dokuların tercih edildiği ve aynı zamanda kültür evi olan proje, örnek bir kentsel tasarım ve peyzaj projesi olarak da ele alındı.



Örnek teşkil edecek proje



2 bin 650 metrekare kapalı kullanım alanına sahip cemevi ve kültür evi, ulaşılabilir bir kamusal mekan oluşturarak vatandaşların bir araya gelebileceği bir ortam seçeneği de sunacak. Aynı zamanda Yaşam Vadisi'ne komşu olan Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi projesinde Kavaklı'nın nefes almasını sağlayacak peyzaj alanı da bulunacak. Alanda; reflekte havuz, oturma alanları, çocuk oyun alanı, 8 çeşit 189 adet ağaç, 5 çeşit 311 adet çalı, bin 42 adet yer örtücüler ve 91 adet sarıcılar olmak üzere toplam bin 633 bitkiden oluşan koruluk yer alacak. Aleviliğin doğa ve doğa güçleri ile kurduğu ilişkiye referansla doğal malzemeler tercih edilen Cemevi ve Kültür Merkezi Projesi'nde ayrıca; cem meydanı, muhabbet meydanı, dede odası, iç avlu, danışma, derslik, kütüphane, çok amaçlı salon, fuaye, AŞ evi, mutfak, kurban kesim alanı, kesim servis alanı, teknik alanlar, kapalı otopark, 5 adet kiralanabilir alan, hizmetli odası, yönetim ofisi, morg, yıkama alanı, taziye alanı ve cenaze alanı bulunuyor.



"Toplumdaki hiçbir rengi yok saymadan çalışmalarımıza devam edeceğiz"



Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi projesinin 2020 yılının ilk yarısında tamamlanacağını belirten ve projenin Türkiye'de açılmış üçüncü Cemevi ve Kültür Merkezi olacağının altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde şuan kent estetiğine katkı veren, mimarisinin yanı sıra yönetim şekliyle de örnek olacağını iddia ettiğimiz bir cemevi inşa ediyoruz ve sona yaklaştık. Sadece fiziksel yapısıyla değil eşitliği, adaleti, hoşgörüyü yaşatması açısından da önemli bir merkez olacak. Toplumdaki hiçbir rengi yok saymadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA