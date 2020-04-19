Türkiye'de Yaptığım Ticareti ABD'ye Taşımak İstiyorum? Nasıl Adapte Olabilirim? Başarılı girişimci Sarper Erkılınç ABD tecrübesini ve önerilerini paylaştı.

Başarılı girişimci Sarper Erkılınç ABD tecrübesini ve önerilerini paylaştı.

Şirketini ABD'ye taşımak isteyen Türk şirketlerinin öncelikle ABD'deki hukuki altyapıyı bilmeleri gerektiğini ifade etti.

ABD pazarına açılmadan önce 6 ay gibi bir süre pazar araştırması yapılması gerektiğinin altını çizen Erkılınç, dil bilmenin kritik olduğunu ve Amerikalı çalışanların istihdam edilmesinin yararlı olacağını söyledi.