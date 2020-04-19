Türkiye'de Yaptığım Ticareti ABD'ye Taşımak İstiyorum? Nasıl Adapte Olabilirim?
Başarılı girişimci Sarper Erkılınç ABD tecrübesini ve önerilerini paylaştı.
19.04.2020 02:04 | Son Güncelleme: 19.04.2020 02:04
Başarılı girişimci Sarper Erkılınç ABD tecrübesini ve önerilerini paylaştı.
Şirketini ABD'ye taşımak isteyen Türk şirketlerinin öncelikle ABD'deki hukuki altyapıyı bilmeleri gerektiğini ifade etti.
ABD pazarına açılmadan önce 6 ay gibi bir süre pazar araştırması yapılması gerektiğinin altını çizen Erkılınç, dil bilmenin kritik olduğunu ve Amerikalı çalışanların istihdam edilmesinin yararlı olacağını söyledi.
Kaynak: Wise.tv