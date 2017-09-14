Türkiye'de Yaklaşık 7 Kişiye Bir Otomobil Düşüyor

Türkiye'de 12 milyona yaklaşan otomobil sayısı baz alındığında ortalama her 6,8 kişiye bir otomobil düştüğü belirlendi.
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