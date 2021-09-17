Türkiye'de yabancı girişimciye 'Turkuaz Kart' uygulaması başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de yabancı girişimciye "Turkuaz Kart" uygulaması başladı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Türkiye'de yabancı girişimciye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nitelikli yatırımcı ve iş gücünü Türkiye'ye çekmek amacıyla hazırlanan "Turkuaz Kart"lardan ilkini iş insanı Steven Young'a teslim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nitelikli yatırımcı ve iş gücünü Türkiye'ye çekmek amacıyla hazırlanan "Turkuaz Kart"lardan ilkini iş insanı Steven Young'a teslim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Turkuaz Kart", kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde uluslararası düzeyde başarılı olan ve Türkiye'ye katkı sağlayan yabancı bilim insanı veya araştırmacıların, Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla hazırlandı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bilgin, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilen "Turkuaz Kart"ın, bu süre sonunda yeniden değerlendirilerek süresiz hale getirildiğini kaydetti.

Bilgin şöyle devam etti:

"Ülkemize katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan 'Turkuaz Kart', sahiplerine, Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş çıkış hakkı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı bütün hakları ve aynı zamanda kişinin eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlıyor. 'Turkuaz Kart' sahibi, üç yıllık geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanma hakkına da sahip olabiliyor."

Çalışmalar devam ediyor

2014-2018 yıllarını kapsayan "10. Kalkınma Planı ve Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Program Eylem Planı" doğrultusunda çalışmalarına başlanan "Turkuaz Kart", "Uluslararası İşgücü Kanunu"nun 11'inci maddesiyle düzenlendi. "Turkuaz Kart" verilmesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı "Turkuaz Kart Yönetmeliği" ise 14 Mart 2017'de yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca "Turkuaz Kart" verilecek yabancıları belirlemek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Yabancıların niteliklerine özgü farklı puanlama sistemleri ile belirlenen adaylar için değerlendirmeler sürüyor.

Steven Young'ın öz geçmişi

İlk "Turkuaz Kart" sahibi olan iş insanı Steven Young, çalışma hayatına 1988'de Avustralya Mannesmann'da özel proje mühendisi olarak başladı.

Mannesmann Rexroth'un Almanya'daki merkezinde 1994'te göreve başlayan Young, 1995'te yine aynı şirket bünyesinde Türkiye'ye genel müdür olarak transfer oldu.

25 yıllık kariyerinin ardından Kasım 2015'ten itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Young, aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD/TCCI) Kurucular Kurulu Üyesi.

Türkiye'de yabancı girişimciye Turkuaz Kart uygulaması başladı

Türkiye'de yabancı girişimciye Turkuaz Kart uygulaması başladı

Türkiye'de yabancı girişimciye Turkuaz Kart uygulaması başladı

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Eser Yenenler
Spor Marcao Ali Koç Okan Buruk Burak Elmas Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'de yabancı girişimciye 'Turkuaz Kart' uygulaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:41:20. #1.17#