Türkiye'de Y kuşağının yüzde 75'i online tehdide maruz kalıyor

19.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:45

Çalışmaya göre Türkiye, Dijital Nezaket Endeksi'nde 16. sırada ve dünya ortalamasının gerisinde yer alıyor. Online tehdide maruz kalma oranı globalde %70'iken Türkiye'de bu oran %75 olarak dikkat çekiyor.

Ülkemizde en çok Y Kuşağı online tehdide maruz kalırken en büyük tehditler, istenmeyen iletişim, nefret söylemi, trolleme ve cinsel içerikli mesajlar olarak sıralandı.

Gençler ve yetişkinler arasında teknolojinin güvenle ve sorumlulukla kullanılmasını teşvik etmek için organize edilen Güvenli İnternet Günü'nü desteklemek amacıyla Microsoft, çeşitli faaliyetler sürdürüyor. Microsoft bu kapsamda 4 yıldır, online davranışlar ve etkileşimler hakkında internet kullanıcılarının tutum ve algılarını inceleyen "Dijital Nezaket Araştırması" (Digital Civility Index/DCI) yürütüyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 25 ülkenin dâhil olduğu araştırma, İnternet kullanımı konusunda kullanıcıların yaşadığı riskler, tehditler, etkileşimler ve saldırgan davranışlar konularında önemli bilgiler sunuyor. Her ülkeden 500 kişinin katıldığı araştırmada kullanıcıların karşılaştıkları risklerin çeşidine ve sıklığına göre puanlama yapılıyor. Yüksek skor nezaketin azalması anlamına geliyor. Buna göre, geçen yıla göre online nezaketsizlikte 2 puan yükselen Türkiye, %75 ile 25 ülke arasında 16. sırada yer aldı. Dünya ortalama skoru ise %70 olarak belirlendi. İnternet kullanımında en nazik ülkeler İngiltere, Hollanda ve Almanya olurken, son üç ülke Kolombiya, Peru ve Güney Afrika olarak sıralandı.

TÜRKİYE'DE TEHDİTLER EN ÇOK TANIDIK ÇEVREDEN GELİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de Y kuşağındaki internet kullanıcılarının yüzde 75'i online tehditlere maruz kalıyor. Online risklerin hedefi olan kişilerin açıklamalarına göre, bu tehditler sıklıkla tanıdıklar tarafından gerçekleşiyor. En çok sosyal medya sitelerinde yaşanan bu tehditlerin ülkemizdeki oranları %39 politik söylem, %34 cinsel kimlik, %34 cinsel yönelim, %32 dini söylem, %29 dış görünüş konularından kendini gösteriyor. Bu konular istenmeyen erişim, nefret söylemleri, trolleme, istenmeyen cinsel mesajlaşma yöntemleriyle kullanıcılarda tehdit oluşturuyor.

EN YAYGIN TEHDİT KİŞİSEL İTİBAR KAYBI

Online tehditler arasında en rahatsız edici olanı, geçen yıla göre 23 puan artışla %82 oranında "kişisel itibarın zedelenmesi" geliyor. Bunu, %82 ile mesleki itibarı kaybı, yine %80 ile kadın-erkek ayrımcılığı, %74 ile siber zorbalık ve %68 ile ayrımcılık söylemi takip ediyor. Yetişkinler arasında %85 ile en çok tehdide maruz kalan Y Kuşağı'nı %79 ile X Kuşağı, %69 ile Z Kuşağı ve %60 ile Boomers (1946-64 doğumlular) izliyor. Rapora göre gençler, riskler karşısında yardım bulma konusunda yetişkinlerden daha etkili yollar izliyor. Genç kızlar kendilerini genç erkeklere göre tehditlere daha açık hissederken genel olarak gençlerin %54'ü ailelerinin onlar hakkında sosyal medyada paylaşım yapmasından rahatsızlık duyuyor. Gençler, en iyi rol modellerinin aileleri ve öğretmenleri olduğunu söylüyor."

Kaynak: Bültenler