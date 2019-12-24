Türkiye'de Wikipedia Yasağı Kalkacak mı?
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Türkiye'de Wikipedia Yasağı Kalkacak mı?

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'ya erişim yasağını 26 Aralık'ta gündemine alacağı haberinin ardından, 2017'den bu yana Türkiye'de uygulanan yasağın kalkıp kalmayacağı merak konusu. VOA Türkçe'ye konuşan Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, platformun yeniden yayında olabileceğinden umutlu.

24.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:46

'nin Wikipedia'ya erişim yasağını 26 'ta gündemine alacağı haberinin ardından, 2017'den bu yana 'de uygulanan yasağın kalkıp kalmayacağı merak konusu. VOA Türkçe'ye konuşan Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, platformun yeniden yayında olabileceğinden umutlu



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: Türkiye'de Wikipedia Yasağı Kalkacak mı?
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