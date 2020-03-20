Türkiye'de virüsten 4.ölüm!

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Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI.
20.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:05
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız"
(İHA)
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Kaynak: İHA