Türkiye'de "Virüs Serbest Müzik Yasak" Tartışması

Corona virüsü salgınında kapalı mekanlarda hasta/vaka olmasını engelleme amaçlı HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulaması gibi pek çok kısıtlamanın kaldırılmasına rağmen eğlence mekanlarına yönelik salgın gerekçeli yasaklardan vazgeçilmemesi tartışma konusu

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