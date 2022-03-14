Türkiye'de "Virüs Serbest Müzik Yasak" Tartışması - Haberler

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Türkiye'de "Virüs Serbest Müzik Yasak" Tartışması

DailyMotion.com - Güncel
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Corona virüsü salgınında kapalı mekanlarda hasta/vaka olmasını engelleme amaçlı HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulaması gibi pek çok kısıtlamanın kaldırılmasına rağmen eğlence mekanlarına yönelik salgın gerekçeli yasaklardan vazgeçilmemesi tartışma konusu.

Corona virüsü salgınında kapalı mekanlarda hasta/vaka olmasını engelleme amaçlı HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulaması gibi pek çok kısıtlamanın kaldırılmasına rağmen eğlence mekanlarına yönelik salgın gerekçeli yasaklardan vazgeçilmemesi tartışma konusu

DailyMotion.com / Güncel

Koronavirüs, HES, Güncel, Haberler

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