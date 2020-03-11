Türkiye'de virüs salgını önlemleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı üç bakan ortak basın açıklaması yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı üç bakan ortak basın açıklaması yapıyor... Kaynak: Dunya.com