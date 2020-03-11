Türkiye'de virüs salgını önlemleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı üç bakan ortak basın açıklaması yapıyor.
11.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı üç bakan ortak basın açıklaması yapıyor...
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Kaynak: Dunya.com