Türkiye'de ve Dünyada Tarım Uygulamaları

Anadolu Etap İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Besli, Türkiye'deki ve dünyadaki tarım uygulamaları hakkında Wise TV'ye konuştu.

Besli, şunları ifade etti: "Çok hızlı bir şekilde teknolojinin tarıma doğru yansıdığını görüyorsunuz. Sürekli verimliliği arttırmak için data toplayan, bu datalardan simülasyonlar, ileriye dönük tahminler yapan... Çünkü biliyorsunuz tarım üstü açık bir üretim alanı. Burada öngörülemezlik çok yüksek düzeyde. Hem kaliteyi hem öngörülebilirliği sağlayıp verimliliği, kaliteyi rekabet edilebilir bir maliyetle piyasaya sunmaya çalışıyorlar. Teknoloji süreci çok hızlandırıyor."