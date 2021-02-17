"Türkiye'de ve Dünyada Derin Teknoloji Girişimciliği Raporu" yayımlandı

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation öncülüğünde, Türkiye'de ve dünyada derin teknoloji girişimciliği ekosistemini ele alan "Türkiye'de ve Dünyada Derin Teknoloji Girişimciliği Raporu" yayımlandı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, raporda, derin teknoloji girişimcilerinin dünyadaki ve Türkiye'deki dağılımına yer verilerek ülkeler arasında gelişim kıyaslaması yapılıyor. Rapora, Türkiye'den 6 ana teknoloji kategorisi ve 12 ana sektörde faaliyet gösteren 131 derin teknoloji girişiminin kurucuları ve yöneticileri katılım sağladı. İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Global girişimcilik ekonomisi yaklaşık 3 trilyon dolarlık değerle bir G7 ülkesinin GSYH'si kadar değer üretiyor. Dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'si ve büyük küresel şirketlerin önemli bir kısmı teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor. 2019 yılında girişimcilik ekosistemine dünya çapında yapılan risk sermayesi yatırımları 300 milyar dolara yaklaştı.

Küreselleşme, kentleşme ve dijitalleşme, son yıllarda dünya ekonomisini yönlendirirken, aynı zamanda çevreye baskı uygulayarak yeni güvensizlik biçimlerinin oluşmasına da neden oluyor. Bu bağlamda derin teknolojilerin, global sorunların çözümünde önemli bir yere sahip olacağı düşünülüyor. Cube Incubation'ın İSTKA desteğiyle hazırladığı rapor, derin teknoloji girişimlerinin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimine ışık tutuyor.

Derin teknoloji Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenerek büyüyor

"Derin teknoloji" terimi, büyük bilimsel atılımlara veya mühendislik yeniliklerine dayalı ürünler geliştiren girişimleri ifade ediyor. Yapay zeka, veri ve görüntü işleme, otonom araçlar, robotlar ve mekatronik artırılmış ve sanal gerçeklik, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, biyoteknoloji, yeni malzemeler ve nanoteknoloji gibi kategorilerde çalışma yapan derin teknoloji girişimleri; tarım, otomotiv ve ulaşım, tüketici ürünleri ve hizmetleri, savunma ve havacılık, enerji, çevre ve su, finans, gıda, sağlık, üretim ve yapı, telekomünikasyon ve perakende gibi alanlarda benzersiz ürün ve çözümler gerçekleştiriyor.

Raporda, derin teknoloji girişimlerinin öneminin salgınla arttığının da altı çiziliyor. Salgının ilk günlerinde çok hızlı bir şekilde kullanıma sunulan Kovid-19 test kitleri, salgının ilerleyen dönemlerinde hastane kapasitelerinin dolmasıyla önemi anlaşılan ventilatörler ve çok hızlı bir şekilde üretilip kullanıma sunulan aşıların, derin teknoloji şirketleri tarafından kullanıma sunulan "armağanlar" olduğu belirtiliyor.

Derin teknoloji alanı, bilimle başlayıp Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenerek büyüyor. Bilimsel bir keşfi veya buluşu kullanan bu girişimler, geleneksel girişimlerin aksine bir dizüstü bilgisayar ve kablosuz ağdan çok daha fazlasını gerektiriyor. Laboratuvarlara, test tesislerine, benzersiz kaynaklara, özel araçlara ve makinelere, güçlü bilgi işleme altyapısına, verilere, sermayeye ve kapsamlı düşünmeye ihtiyacı olan girişimlerin bu noktalarda desteklenmesi ise kritik bir önem taşıyor.

Avrupa'daki derin teknoloji şirketlerine yapılan kümülatif yatırım 36 milyar doları aştı

Rapora göre, tüm teknoloji girişimleri arasında derin teknoloji girişimlerinin payı 2010'da yüzde 22'lerdeyken, 2018'de yüzde 45'i aştı. Derin teknoloji alanında dünya çapında yapılan yatırımların en fazla fotonik ve elektronik kategorisinde, en az da kuantum bilgisayarlarda yapıldığı görülüyor. 2020'de dünyada 51 farklı ülkede 1.305 farklı şehirde derin teknoloji yatırımı gerçekleşmiş durumda.

Raporda, derin teknoloji yatırımlarının ülkeler bazında incelemesi de yapılıyor. ABD ve Çin'in, 2015'ten 2018'e kadar derin teknoloji şirketlerine yapılan küresel yatırımların yaklaşık yüzde 81'ini gerçekleştirdiği belirtiliyor. ABD'de bu zaman zarfında 32,8 milyar dolar, Çin'de ise 14,6 milyar dolar derin teknoloji yatırımı yapıldı.

Sektörde çok sayıda Avrupa ülkesi de öne çıkıyor. Avrupa'da son yıllarda önemli bir artış görülüyor. Atomico'nun The State of European Tech (2020) raporuna göre, 2016'da 3,9 milyar dolar tutarında olan Avrupalı şirketlere yapılan derin teknoloji yatırımları, 2019'da 10,2 milyar dolar seviyesine çıkarak zirve yaptı. Söz konusu yatırımlar, 2020'nin ocak-eylül dönemi itibarıyla 8,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2016'dan bu yana Avrupa'daki derin teknoloji şirketlerine yapılan kümülatif yatırım ise 36 milyar doları aştı.

"Derin teknoloji girişim ekosistemi oluşturma hedefiyle ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Türkiye'de ve dünyada derin teknoloji girişimlerine yönelik sayılı raporlar arasında yer alan bu çalışmayı ekosisteme sunmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Teknopark İstanbul olarak, girişimcilik ve yeni fikirlere verdiğimiz önemle girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirme yolunda karşılaştıkları birçok zorluğu aşmalarına çözüm üretiyoruz. Hem derin teknoloji girişimlerimizin dünyaya açılması anlamında hem de derin teknoloji alanında çalışan girişimcilere mali destek olma noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni kuluçka binasıyla birlikte sağladıkları pek çok desteğin yanı sıra sürdürülebilir, öngörülebilir ve Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren benzersiz bir derin teknoloji girişim ekosistemi oluşturma hedefiyle ilerlediklerini aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"Kısa zaman içerisinde uluslararası camiada önemli bir merkez olarak konumlanmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki derin teknoloji girişimlerinin hizmet sağladığı ana sektörler içerisinde sırasıyla 'sağlık' ile 'üretim ve yapı' yoğunluk bakımından ön plana çıkıyor. Bu iki sektöre ek olarak temel odak alanlarımızdan 'savunma ve havacılık' sektörü de yoğun çalışılan bir diğer sektör olarak dikkat çekiyor. Kurumlar olarak bu çalışmayı iyi inceleyerek doğru adımlar atmamız girişimcilere daha iyi bir ortam sunmamızı sağlayacaktır. Yaptığımız bu çalışmanın kendi potansiyelimizi görme ve dünyaya tanıtma anlamında önemli fayda sağlayacağına inanıyorum. Türkiye'de ve dünyada Derin Teknoloji Girişimciliği Raporu, derin teknolojili girişimlere odaklanmamızdaki gerekliliğin defalarca altını çizen, çok kıymetli bir çalışma."

"Türkiye'de Derin Teknoloji Girişimciliğinin Mevcut Durumu ve İhtiyaçlarının Tespiti Araştırması"nı da içeren rapora "https://www.cubeincubation.com/rapor" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık