Türkiye'de vaka sayısı ile 4. sıradaki Osmaniye'de korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de vaka sayısı ile 4. sıradaki Osmaniye'de korona virüs denetimi

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Sağlık

Türkiye'de vaka sayısı ile 4. sıradaki Osmaniye'de korona virüs denetimi Osmaniye'de korona virüs denetimleri "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, semt pazarında korona virüs denetimlerine katıldı Sağlık Bakanlığı'nca haftalık olarak açıklanan korona virüs...

Türkiye'de vaka sayısı ile 4. sıradaki Osmaniye'de korona virüs denetimi

Osmaniye'de korona virüs denetimleri

"Dinamik Denetim Modeli" kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, semt pazarında korona virüs denetimlerine katıldı

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca haftalık olarak açıklanan korona virüs tablosunda en düşük vaka sayısı ile 4. sırada insidans haritasında yerini alan Osmaniye'de korona virüs denetimleri devam ediyor. Semt pazarındaki denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayısında Osmaniye'nin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son hafta korona virüs tablosunda 100 binde 35, 91 oranla insidans haritasında kırmızı renkten sarı renge dönen Osmaniye'de vaka sayıları düşüyor. 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve Pazarcılar Dernek Başkanı İsmail Görgülü ile birlikte kapalı semt pazarında denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara kurallara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini hatırlattı.

Son açıklanan vaka sayısında Osmaniye'nin 4. sırada yer aldığını belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Semt pazarı denetimindeyiz. Vatandaşların kurallara uyması ve hassasiyet göstermelerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Osmaniye olarak çok iyi durumdayız. İnşallah bunu hep birlikte sürdürmeliyiz. Vaka sayısında 4. sıradayız 1. sıraya gelmek için mücadele veriyoruz. İnanıyorum ki Osmaniyeli hemşehrilerimle birlikte bunu da başaracağız. Hep beraber kurallara daha sıkı uyalım. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın da aşı olmaları gerektiği mücadelede tedbir ve aşının önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de vaka sayısı ile 4. sıradaki Osmaniye'de korona virüs denetimi
Türkiye'de vaka sayısı ile 4. sıradaki Osmaniye'de korona virüs denetimi
Türkiye'de vaka sayısı ile 4. sıradaki Osmaniye'de korona virüs denetimi
Türkiye'de vaka sayısı ile 4. sıradaki Osmaniye'de korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor? Uzman isim açıkladı
İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor? Uzman isim açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Lale Karabıyık
Magazin Sibel Can Feyza Aktan Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de vaka sayısı ile 4. sıradaki Osmaniye'de korona virüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 15:42:47. #1.13#

title