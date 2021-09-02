Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti
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Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 2 Eylül Perşembe saat 09.50 itibarıyla 48 milyon 616 bin 804 birinci doz, 37 milyon 427 bin 546 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 95 milyon 11 bin 116 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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