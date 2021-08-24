Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti
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Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 90 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 90 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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