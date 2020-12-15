Engin Aksoy Vodafone Türkiye CEO'su oldu
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Engin Aksoy Vodafone Türkiye CEO'su oldu

15.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:13
Engin Aksoy Vodafone Türkiye CEO'su oldu

Vodafone Türkiye CEO'su olarak Engin Aksoy atandı.

Vodafone Türkiye CEO'su olarak Engin Aksoy atandı. Aksoy, görevi 1 Şubat 2021 itibariyle devralacak.

Vodafone Türkiye CEO'su olarak Engin Aksoy atandı. Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Alex Froment Curtil Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine getirildi. Engin Aksoy görevi Alex Froment Curtil'den 1 Şubat 2021 itibariyle devralacak.

Verilen bilgiye göre, şirkete 2008 yılında katılan Engin Aksoy, 2017'den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi'nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Aksoy, operatörün Yanımda platformunun oluşturulması, büyümeyi destekleyen çok kanallı kampanya yönetimi araçlarının geliştirilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, perakende kanallarının dijitalleştirilmesi dahil pek çok projeye liderlik etti. Şirkette daha önce satış, pazarlama ve kurumsal iş birimi alanlarında üst düzey görevler üstlenen Aksoy, şirketin U-dönüşü plan ve stratejisi kapsamında satış, dağıtım ve kanal yapısına odaklanarak önemli katkılarda bulundu.

Konuyu değerlendiren Engin Aksoy, "2008 yılından bu yana bir parçası olduğum Vodafone Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var. Bu ekibi yönetecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Şirket olarak, servislerimiz aracılığıyla herkesi bağlantıda tutarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Alex Froment-Curtil ise şöyle konuştu: "Vodafone Türkiye CEO'su olarak görev yaptığım bu kısa dönemde harika insanlarla tanıştım ve hem toplum hem de müşteriler için en iyisini yapmaya çalışan bir ekibin tutkusuna şahitlik ettim. Engin ile çalışmak bir ayrıcalıktı, yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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