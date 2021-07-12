Türkiye'de üretime başlayan OPPO, global kapasitesini artırdı
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Türkiye'de üretime başlayan OPPO, global kapasitesini artırdı

Türkiye'de üretime başlayan OPPO, global kapasitesini artırdı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

OPPO, İstanbul'daki yeni fabrikasında üretime başladığını, böylece global üretim kapasitesini artırdığını ve bölgedeki uzun vadeli yatırımlarını güçlendirdiğini duyurdu.

OPPO, İstanbul'daki yeni fabrikasında üretime başladığını, böylece global üretim kapasitesini artırdığını ve bölgedeki uzun vadeli yatırımlarını güçlendirdiğini duyurdu.

OPPO açıklamasına göre, yerel ekonomiyi destekleyen tesisin açılışı yüzlerce istihdam yaratılmasına yardımcı olurken OPPO'nun tedarik zincirini de güçlendirdi.

OPPO, dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon markası haline geldi. Şu anda OPPO, Completely Knocked Down/Tamamı Demonte Üretim (CKD) sertifikası alarak Türkiye'de fabrika kuran tek akıllı telefon markası konumunda ve bu ithal edilmiş hazır bileşenleri monte etmek yerine OPPO ürünlerinin sıfırdan üretilmesine de olanak tanıyor.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Johnny Zhang, "İstanbul Tuzla'da kurulan bu son teknoloji fabrika, OPPO'nun Avrupa'da devam eden yolculuğunda bir başka önemli kilometre taşını oluşturuyor. Hükümetin ticari operasyonlarımızda ve tesis inşaatımızda gösterdiği destekler için son derece müteşekkiriz. Yeni fabrikayla, OPPO'nun yerel pazara ve sadık müşterilerine verdiği uzun dönem taahhüdünü yerine getirmek için birinci sınıf bir konuma sahibiz." ifadelerini kullandı.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou ise "OPPO, ilk günden itibaren ürün ve teknolojileriyle Türkiye'deki tüketicilere hizmet etme taahhüdünü sürdürüyor. Türkiye'nin her şehrinden kullanıcıların OPPO ürünlerine erişimini sağlamak için kanal iş ortaklarıyla iş birliği halindeyiz. Yerel topluluklara hizmet vermek ve tüketicilerin beklentilerini geliştirmek için daha iyi bir konumda olmamızı sağlayan fabrikayı burada kurmuş olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

OPPO'nun dört ayda inşa edilen 10 bin 200 metrekarelik fabrikasında, yüzde 99'lık kısmı Türk vatandaşı olmak üzere yaklaşık 850 personel istihdam ediliyor. Fabrika, akıllı telefonların tüm üretim sürecini, geleneksel montajlama yerine yüksek düzeyde otomasyona sahip bir Yüzey Montaj Teknolojisi (SMT) üretim hattı aracılığıyla gerçekleştiriyor. Ek olarak fabrikanın, tedarik zincirleri de hesaplandığında yaklaşık 10 bin dolaylı istihdam imkanı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Yerelde artan talebi karşılamak için faaliyet gösteren fabrikada Türkiye'deki tüketiciler arasında popüler olan A Serisi ve Reno Lite model akıllı telefonlar üretiliyor. Türkiye pazarına ilk kez 2019 yılında giren OPPO, bölge genelinde olağanüstü bir pazar performansı sergiledi. IDC'nin verilerine göre, OPPO'nun küresel satışları 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydetti. Canlı ekonomisi ve nüfusu ile bu bölgedeki pazar potansiyelinin çok umut verici olduğuna inanan OPPO, yerel topluluklarda aktif rol oynamaya, ürünleri ve inovasyonlarıyla kullanıcıların yaşamını iyileştirmeye büyük önem veriyor.

Küresel bir marka olarak OPPO, akıllı telefonlarına ve diğer akıllı cihazlarına artan talepleri karşılamak için Çin, Hindistan, Güney Asya, Doğu Avrupa ve diğer bölgelerdeki fabrikalar dahil olmak üzere bugüne kadar on fabrika kurdu. Türkiye'deki fabrika, OPPO'nun yolculuğundaki en yeni adımı temsil ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere ürünler ve hizmetler sunmayı sürdüren OPPO, global varlığını ve marka bilinirliğini güçlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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