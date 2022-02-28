Türkiye'de üretilen yüksek teknolojili lastikler Avrupa yollarında

KOCAELİ (AA) - Prometeon Lastik Grubu'nun 15 milyon dolarlık yatırımla yenilenen Kocaeli'deki Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen ürünler, Türkiye ekonomisine katma değer oluşturuyor.

Grubun, mühendislik ve teknolojide kritik role sahip Ar-Ge merkezinde, yakıt tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını azaltan yeni lastik teknolojileri geliştirmek için çalışmalar yapılıyor.

Endüstriyel ve ticari lastiklerin Ar-Ge'sini Türk mühendislere emanet eden İtalyan lastik devi, yaklaşık 100 kişilik ekiple geliştirilen prototip ve patent sayısını da artırmayı hedefliyor.

"Elektrikli ağır ticari araçlar için lastik geliştirme çalışmalarımız devam ediyor"

Prometeon Türkiye Üst Yöneticisi Gökçe Şenocak, AA muhabirine, 2007'de kurulan merkezin 2015'te aldığı lisansla sektördeki ilk bakanlık lisanslı merkez olduğunu söyledi.

Merkezin bina ve ekipmanlarını 15 milyon dolarlık yatırımla yenileyerek Türkiye'ye kazandırdıklarını dile getiren Şenocak, 100 olan çalışan sayısını yıl sonunda 125'e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Kocaeli'deki tesislerinde yaptıkları üretime değinen Şenocak, "Yeni Ar-Ge merkezimiz sayesinde yüksek bir oranda ihracatımız var. Ar-Ge merkezimizin de gücüyle Avrupa'ya sattığımız lastiklerin üçte ikisini, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'de üretilen lastikler oluşturuyor. O yüzden grubun içerisinde burası çok önemli." diye konuştu.

Şenocak, Prometeon'un uluslararası Ar-Ge faaliyetlerinde önemli bir role sahip olan merkezin, ticari lastik Ar-Ge çalışmaları için gerekli bütün testlerin yapılabildiği son teknoloji ekipmanlarla donatılmış fizik, kimya, karışım ve lastik test laboratuvarlarına sahip olduğunu anlattı.

Merkezde, şirketin sürdürülebilirlik bakış açısıyla uyumlu şekilde Prometeon teknolojisini öne çıkaran pek çok inovatif projeye odaklandıklarına işaret eden Şenocak, şöyle devam etti:

"Çevre duyarlılığı yüksek olan Avrupa ve Amerika gibi zorlu pazarlar için yakıt verimliliği, yere tutunma ve frenleme gibi yüksek teknoloji gerektiren lastikleri bu merkezde geliştiriyoruz. Yeni teknolojili elektrikli ve çevre dostu araçlar için otomotiv endüstrisine yük taşıma kapasitesi yüksek ve sürdürülebilir malzeme ve teknolojilerle üretilen lastikler tasarlıyoruz, araştırıyor ve geliştiriyoruz. Otomotiv sektöründeki dönüşümü yakından takip ediyoruz. Elektrifikasyon, otonom ve bağlantılı araçlar uzun zamandır Prometeon'un da ajandasında üst sıralarda yer alıyor. Bu kapsamda elektrikli ağır ticari araçlar için lastik geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle araçların takip edilmesi, lastiğin takip edilmesi, yönetilmesi gibi servislerle de müşterilerimizi destekliyoruz. Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerimizde, dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden bazılarıyla iş birliği içinde orijinal ekipman lastiklerinin yanı sıra yenileme pazarı için endüstriyel lastiklerin geliştirilmesine odaklanıyoruz."

Şenocak, sürdürülebilirliği her zaman gündeminde tutan ve bunu inovatif çözümlerle destekleyen bir grup olarak Ar-Ge merkezinde yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltan yeni lastik teknolojileri geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Bugün yüzde 100 sürdürülebilir materyallerle üretim için hammadde tüketimini, sanal modellemeyle de test ürünü sayısını azaltma, ömrünü tamamlamış olan lastiği hammadde olarak geri dönüştürme, ayrıca yenilenebilir materyaller kullanımına yönelik geliştirme çalışmaları yapıyoruz." dedi.

"TÜBİTAK ile 30'a yakın ortak proje ve 10 patent geliştirdik"

Şenocak, TÜBİTAK ile 30'a yakın ortak proje ve 10 patent geliştiren Prometeon'un kapasitesinin, yeni Ar-Ge yatırımlarıyla artacağını dile getirerek, lastik üretim teknolojisi için öncü çalışmalarının bulunduğu bilgisini verdi.

Trendleri takip ettiklerini, ihtiyacı öngörerek ürün ve çözüm ürettiklerini aktaran Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ve rekabette elimizi güçlendiren lastikler sayesinde Türkiye'de tek markada pazar liderliğine sahibiz. Yakın gelecekte özellikle ticari araç segmentinde elektrikli, hibrit ve bağlantılı araçların yükselişiyle müşteriler, lastikle ilgili tüm verileri anlık olarak izleyebilecek ve araç filoları ile entegrasyon yoluyla elde edilen lastik verileri, işletmelerin lastik maliyetlerini kontrol altında tutmasını sağlayacak. Otonom araçların yollara çıkmasıyla veri kullanımı artacak ve akıllı lastikler hayatımızın bir parçası olacak. Bu akıllı lastikler, lastik sıcaklıkları ve basıncı hakkında veri sağlamanın yanı sıra mobilite alanındaki gelişmeler doğrultusunda birbirleriyle iletişim kurabilecek. Bu sebeple geleceğin dijital dünyasında söz sahibi olmak için biz de Ar-Ge merkezimizde bu doğrultuda hedefler koymaya ve çalışmalar yürütmeye özen gösteriyoruz."

Şenocak, Prometeon Lastik Grubu olarak 2017'den bu yana Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bugüne kadar 120 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda ilave 50 milyon avroluk yatırım gerçekleştireceğiz." dedi.

Yatırımları sayesinde yıllık üretim kapasitelerinin 1,5 milyon lastiğe yükseldiğini belirten Şenocak, "2021 yılında artan kapasite artışımızın bir yansıması olarak ihracatımız da hız kesmeden devam etti. Sektörümüzdeki en yüksek üretim kapasitesine sahip fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz üretim, yaklaşık 2 bin kişilik direkt, 10 bin dolaylı istihdamımız ve ihracat ile Türkiye ekonomisine değer katmaya gayret ediyoruz. Şu anda toplam üretimimizin yüzde 50'sinden fazlasını ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.