Türkiye'de üretilen traktörler dünya pazarında

Türkiye traktör pazarında önemli ülkeler arasında yer alıyor. 1 milyonuncu traktörünü banttan indiren Türk Traktör, 2021 yılında 48 bin 560 adet traktör üretti. 130'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, ihracatın yüzde 80'ini Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına gerçekleştiriyor.

Traktör pazarında yaklaşık 40 marka ve 30 firma tarafından temsil edilen Türkiye, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye'de traktör pazarı 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 33 büyüme gösterdi. Traktör pazarının önemli üreticilerinden TürkTraktör, 1 milyonuncu traktörünü geçen yılın son aylarında banttan indirdi. Şirket, 2021 yılında 48 bin 560 adet traktör üretti. 130'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, ihracatın yüzde 80'ini Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına yapıyor.

Şirket, ürettiği 1 milyonuncu traktör vesilesiyle online basın toplantısı düzenledi. Şirketin genel müdürü Aykut Özüner, toplantıda 1 milyonuncu traktöre ilişkin bilgiler verirken, şirketin 2021 finansal sonuçlarını da açıkladı.

"Traktör üretimi 2021'de yüzde 41 arttı"

Şirketin 2021 yılı finansal verilerine dair bilgi veren Aykut Özüner, "Dünyanın 4. büyük traktör pazarı olan Türkiye'de, TürkTraktör olarak liderliğimizi 2021 yılında da sürdürdük. Son 35 yılda toplamda 23 kez pazar lideri olduk, son 15 yıldır ise bu liderliğimiz kesintisiz olarak devam ediyor. New Holland markamız pazardaki liderliğini sürdürürken, Case IH markamız pazarda 2. sıraya yükselme başarısını gösterdi. Traktör üretimimizi 2021'de yüzde 41 artırarak tarihimizdeki en yüksek üretim adedi olan 48 bin 560'a ulaştık. Ayrıca ihracatımızı 2021'de yüzde 29 artırarak, 16 bin 176 adede çıkarttık. Toplam satış adedimizi yüzde 40 artırırken, ciromuzu da 11 milyar 644 milyon TL'ye yükselttik. Faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 13,5 ve yüzde 14,9 oldu. Tüm bu sonuçlarla birlikte, 2021'i 1 milyar 322 milyon TL net karla tamamladık" diye konuştu.

"1 milyonuncu traktör çok önemli bir kilometre taşı"

Özüner, "Bugün traktör pazarında tüm dünyada yıllık üretim adetleri 1.6 milyon seviyesinde ve Türkiye'de halihazırda kullanılan traktör parkı 1.3 milyon civarındadır. Bu göstergeler, şirket olarak 1 milyoncu üretim adedine ulaşmanın ne kadar önemli bir kilometre taşı olduğunu daha iyi ifade etmektedir. 1 milyonuncu traktörü üretmiş olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Şirket tarihimiz boyunca bu noktaya gelmemize vesile olan eski ve yeni tüm çalışanlarımıza, bayilerimize, yetkili servislerimize, tedarikçilerimize ve hissedarlarımıza bu gururu armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi