Türkiye'de üretilen Toyota C-HR yenilendi

10.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:06

Türkiye'de üretilen ve yenilenen Toyota C-HR, lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, C-SUV segmentinde yer alan Toyota C-HR, dikkati çeken tasarım dilini ve dinamik sürüşünü şimdi daha da ileriye taşıdı.



Yenilenen Toyota C-HR'nin hibrit versiyonu 186 bin 950 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu. Yenilenen C-HR, Flame, Passion ve Passion X-Pack versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak.



İlk kez 2016'da tanıtılan ve dinamik SUV olarak konumlandırılan Toyota C-HR, sportif görünümüyle eşleşen bir yol tutuşuna sahip. Dinamik sürüşüyle birlikte sınıfının en iyi emisyon değerlerini sunan Toyota C-HR, ilk günden bu yana C-SUV segmentinde güçlü bir etki bıraktı.



İlk yılında Avrupa'da 120 bin adetlik satış elde eden C-HR, kısa zamanda segmentinde yüzde 10'luk bir pazar payı yakaladı. Avrupa'da başarısına devam eden Toyota C-HR, şu ana kadar 400 binin üzerinde satış elde etti.



Toyota C-HR, Türkiye'de ise 2016 yılının kasım ayından bu yana 13 bin 647 adetlik satışa ulaştı.

"Türkiye'de üretilip tüm dünyaya ihraç edilmesi gurur kaynağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Türkiye'de üretilen ilk crossover ve hibrit otomobil olan C-HR'nin, toplam hibrit satışları içinde Corolla'dan sonra ikinci model konumunda olduğunu bildirdi.



Bozkurt, "Toyota C-HR'ın Türkiye'de üretiliyor ve tüm dünyaya ihraç ediliyor olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Yenilenen Toyota C-HR ile modelimize olan ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Son yıllarda ülkemizde hibrit otomobil tercihi de giderek yükselmekte. Hibrit modellerimiz, satışlarımızın yüzde 50'sini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.



"Toyota C-HR'nin bin adetlik bir satışa ulaşmasını bekliyoruz"

Türk tüketicisinin hibrit otomobiller konusunda kısa sayılabilecek bir zaman içinde büyük bir yol katettiğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:



"Yapılan araştırmalar, ülkemizde 'hibrit otomobili tercih ederim' diyen müşteri kitlesinin yüzde 40'lara ulaştığını gösteriyor. 2019'un ilk 10 ayında satılan her iki otomobilden birinin hibrit olması bu durumun en önemli göstergesi. Yenilenen Toyota C-HR Hybrid satış grafiğimizi yukarıya taşıyacaktır. Hayranlık uyandıran yenilenen Toyota C-HR'nin yılın bitimine az zaman kala bin adetlik bir satışa ulaşmasını bekliyoruz."

Son teknoloji ile donatıldı

Verilen bilgiye göre, yeni Toyota C-HR, gelişmiş sürüş dinamiklerine ek olarak daha teknolojik donanımlara, ferah iç mekana ve daha premium dış tasarıma sahip olmasıyla öne çıkıyor. Gelişen son teknolojilerle donatılan Toyota C-HR coupe tarzı çizgileriyle birlikte segmentinde dikkati çeken bir model olmaya devam ediyor.



Aracın ön ve arka tasarımında yapılan hassas dokunuşlarla birlikte araca daha dinamik bir görünüm kazandırılırken, ön farlar ve arka ışıklandırma grubuna gelişmiş premium LED'ler eklendi.



Toyota C-HR'nin motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP'lik 1.8 lt hibrit motor ve 116 HP'lik 1.2 lt turbo motor yer alacak.



Yeni jant tasarımlarına ve "buzul metalik gri", "egzotik kırmızı" ve "turuncu metalik" renkleri olmak üzere üç farklı yeni gövde rengine sahip olan yenilenen Toyota C-HR, ayrıca kişiselleştirme seçeneği olarak sunulan siyah tavan opsiyonuyla iki renkli dış tasarım da sunuyor.



Yeni teknolojilere sahip kabin



Toyota C-HR'nin kabini görsel ve dokunsal olarak daha kaliteli bir hale getirildi. Aynı zamanda Toyota'nın 2019 multimedya sisteminin adapte edilmesiyle birlikte yeni bağlantı ve bilgi-eğlence sistemleri aracı çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Ayrıca, yenilenen Toyota C-HR'ye eklenen özelliklerden biri olan "Welcome Light" ile sürücüyü, yere yansıyan Toyota C-HR logosu karşılıyor.

Geliştirilmiş güvenlik özellikleri

Toyota C-HR, TNGA mimarisiyle birlikte en yüksek standartlara sahip aktif ve pasif güvenlik özellikleri sunuyor. Toyota'nın yeni platformu ve araç tasarımı, dünyanın önde gelen bağımsız çarpışma testi programlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Aynı zamanda Toyota Safety Sense sistemi de güvenlik performansının daha ileriye taşınmasını sağlıyor.

Kaynak: AA