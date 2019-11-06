06.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:44

Türkiye'de üretilen Toyota C-HR yenilendi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre,yenilenen Toyota C-HR'nin hibrit versiyonu 186 bin 950 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL'den başlayan tanıtıma özel fiyatlarla satışa sunuldu. Yenilenen C-HR; Flame, Passion ve Passion X-Pack versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak.

İlk yılında Avrupa'da 120 bin adetlik satış elde eden C-HR, kısa zamanda segmentinde yüzde 10'luk bir pazar payı yakaladı. Avrupa'da başarısına devam eden Toyota C-HR, şu ana kadar 400 binin üzerinde bir satış elde etmiş durumda. Toyota C-HR Türkiye'de ise 2016 yılının kasım ayından bu yana 13 bin 647 adetlik satışa ulaştı.

Toyota C-HR'nin motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP'lik 1,8 lt hibrit motor ve 116 HP'lik 1,2 lt turbo motor yer alacak.

C-HR, 122 HP güç üreten 1.8 lt hibrit ve 1.2 litre turbo benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor. 1,8 lt hibrit motor daha hafif ve daha güçlü bir lityum iyon bataryaya sahip. Bu sayede elektrikli performansı daha verimli hale getirildi.

Daha doğal bir sürüş sağlayan 1,8 lt hibrit sistemi, sadece 86 g/km emisyon değerine ve 3.8 lt/100 km tüketim değerine sahip. C-HR, aynı zamanda 1.2 litre turbo motorla da tercih edilebiliyor. 116 HP güç ve 185 Nm tork üretebilen 1,2 litre turbo motor, 138 g/km CO2 emisyonuna ve 6,1 lt/100 km ortalama tüketim sunuyor.

-Premium LED teknolojisine yer verildi

Yeniden tasarlanan gündüz yanan farlar ve sinyal lambaları farların üst tarafına konumlandırılarak modelin sportif görünümüne katkıda bulundu. Ayrıca Premium LED sinyal lambası özelliği eklendi. Ön sis farları ise tamponun dış tarafına yerleştirildi ve hava girişleri aracın güçlü duruşunu destekleyecek şekilde genişletildi. Arka stop lambalarında da Premium LED teknolojisine yer verilerek, Toyota C-HR daha çekici bir dış tasarıma sahip olacak şekilde yeniden tasarlandı.

Arka LED stop lambaları arasına eklenen lake siyah spoyler ile tek parça gibi görünen bu tasarım, Toyota C-HR'ın daha kaslı bir görünüme sahip olmasına katkı sağladı. Ayrıca yeni sıralı LED sinyal lambası arka stop lambalarına eklendi. Araç içindeki birçok düğme, dış tasarımdaki elmas motifleri yansıtacak şekilde üretildi. Aynı motifleri; kapı panellerinde, tavan döşemelerinde, JBL hoparlör kapaklarında ve tweeter şekillerinde ve hatta analog göstergelerdeki iğnelerde de görmek mümkün. Yenilenen Toyota C-HR'a ayrıca elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve ön yolcu koltuğuna da yükseklik ayarı özelliği eklendi.

-Toyota Safety Sense ile güvenli sürüş

Toyota C-HR, TNGA mimarisiyle birlikte en yüksek standartlara sahip aktif ve pasif güvenlik özelliklerini sunuyor. Toyota'nın yeni platformu ve araç tasarımı, dünyanın önde gelen bağımsız çarpışma testi programlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

Toyota Safety Sense sisteminde, Yaya Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi (Direksiyon Uyarısı İle) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar bulunuyor. Yeni Toyota C-HR Toyota Safety Sense özelliklerine ek olarak gelen, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürüşe Duyarlı Adaptif Ön Farlar, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Fren Destekli), Fren Destekli Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri ve Diz Hava Yastığı özellikleriyle artık daha da güvenli bir seviyeye geliyor.

Kaynak: AA