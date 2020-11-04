Türkiye'de üretilen somonların ticari ismi için "Türk somonu" önerisi
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Türkiye'de üretilen somonların ticari ismi için "Türk somonu" önerisi

04.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:18

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sermed, Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen somonların ticari isminin "Türk somunu" olarak adlandırılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sermed, Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen somonların ticari isminin "Türk somunu" olarak adlandırılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Kayseri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Sermed, AA muhabirine, Türkiye'nin balık tüketme alışkanlığının düşük olduğunu söyledi.

Sermed, bundan dolayı üretim fazlası olduğunu ve Türkiye'de üretilen balıkların ihraç edilebilir seviyeye geldiğini ifade etti.

Su ürünlerindeki ihracat rakamları ile ilgili de bilgi veren Sermed, "2020 itibarıyla 1 milyar dolar ihracatı geçtik. Bu ciddi bir rakam. İhracatta 2023 hedefimiz bu ihracat rakamını 2 milyar dolara çıkartmak." diye konuştu.

Sermed, balık üretimiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Özellikle sıcak denizlerimizde Akdeniz ve Ege'de çupra, levrek üretimi var. Karadeniz'de de levrek üretimi var ama somon üretimi sadece Karadeniz'de var. İç sularda, akarsularda ve barajlarda alabalık üretimimiz var. Yurt dışına bütün balıklarımız satılıyor ama somon daha ön planda. Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur; İç Anadolu'da Kayseri, Elazığ ve Sivas ciddi miktarlarda alabalık ve somon üretiyor. Kahramanmaraş, Rize, Denizli, Muğla ve İzmir gibi şehirlerden de balık ihraç ediliyor."

Türkiye alabalık üretiminde Avrupa birincisi

Yaklaşık on yıl önce balık ihracatının 250-300 milyon dolar gibi çok düşük seviyelerde olduğuna değinen Sermed, bu rakamı daha yukarılara taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türk insanın çalışkan ve üretken olduğunu anlatan Sermed, şöyle devam etti:

"Türkiye, balık çeşitliliği açısından zengin bir ülke, üç tarafımız denizlerle çevrili. İç kesimlerde de sayamayacağımız kadar tatlı su balıklarımız var. Denizlerimizde de aynı şekilde ama özellikle Karadeniz'de hamsi, lüfer, palamut var. İç sularda ürettiğimiz büyük alabalığa 'Türk somonu' ismini vereceğiz inşallah. Bu yönde çalışıyoruz. Ticari isim olarak biz bu balığa 'Türk somonu' ismini verip, öyle ihracat yapmak istiyoruz. Norveç 'Norveç somonu' dedi, Şili 'Şili somonu' dedi, Peru 'Peru somonu' dedi, biz de 'Türk somonu' demek istiyoruz. Çok kısa zamanda birkaç aya bu isim konusunu neticelendireceğiz."

Sermed, Türkiye'nin çupra ve levrek üretiminde Avrupa ikincisi, alabalıkta ise dünya ikincisi, Avrupa birincisi olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'de üretilen somonların ticari ismi için 'Türk somonu' önerisi
Türkiye'de üretilen somonların ticari ismi için 'Türk somonu' önerisi
Türkiye'de üretilen somonların ticari ismi için 'Türk somonu' önerisi
Türkiye'de üretilen somonların ticari ismi için 'Türk somonu' önerisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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