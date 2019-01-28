Türkiye'de Üretilen İlk Hibrit Sedan Corolla Banttan İndi

Toyota yeni Corolla Sedan'ın hattan çıkış töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya fabrikası, yenilenen Toyata Corolla Sedan'ı banttan indirdi. Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Toyota Otomotiv Sanayisi'nde yeni Corolla Hybrid modelinin üretim hattından çıkışı dolayısıyla tören düzenlendi. Düzenlenen tören başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO'su Dr van Zyl'in, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve fabrika çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Toshihiko Kudo, "Türkiye ile Japonya arasındaki büyük dostluk 120 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip ve bu dostluk anlamlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Aynısını Toyota için de söyleyebiliriz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ilk aracını Sakarya'da ürettiğinden bu yana 25 yıl geçti. Hatırlayacağınız gibi, Toyota'nın Türkiye'deki öyküsü 1992'de çığır açan bir törenle başladı. Sadece 2 yıl sonra, 1994 yılında Toyota üretim operasyonu 7'nci nesil Corolla'nın yerel pazar için üretilmesiyle başladı. 2002 yılında artan üretime paralel olarak Avrupa'ya ihracat operasyonumuza başladık. 2007 yılına kadar 8'inci ve 9'uncu nesil Corolla sedan ve station wagon modellerini üretmeye ve ihraç etmeye devam ettik. Kısa bir molanın ardından Corolla, 2013 yılında tekrar Sakarya'daki evine geri döndü" dedi.

"46 milyon Toyota Corolla satışı gerçekleştirdik"

1966 yılından beri 46 milyon adetin üzerinde Toyota Corolla satışı gerçekleştirdiklerini belirten Kudo, "Şimdi ise en çok tercih edilen iki Toyota modelini üretiyoruz: Corolla ve C-HR. Bugün Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarihinin yeni ve önemli bir dönüm noktası. 12'nci nesil Corolla Sedan'ın üretimine başlamaktan gurur duyuyoruz. Yeni Corolla Sedan projesi için, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve tüm iş ortaklarımızın desteğiyle, kararlı ve yoğun bir üretim hazırlığı sürecini geride bıraktık.Yeni Corolla Sedan'ı üreten dünyanın ilk Toyota fabrikası olmaktan dolayı çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. İlk kez lanse edildiği 1966 yılından bu yana, dünya genelinde 46 milyon adetin üzerinde Toyota Corolla satışı gerçekleştirdik. Bu, insanların Corolla'yı ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Müşterilerimizin gülümsemesini görmek için kaliteli ürünler sunmaya yoğun çaba göstermeye devam edeceğiz. Üretim, ihracat, yatırım ve istihdam yoluyla Türkiye ekonomisinin başarılı geleceğine katkıda bulunmaktan çok mutluyuz. İşimizi topluma katma değer üretmeye paralel olarak yürütmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"Sedan ilk kez hibrit olarak sunuluyor"

Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO'su Dr. van Zyl'in ise "Bugün, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasını hayata geçiriyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 1994 yılında ilk Türk yapımı 7'nci nesil Corolla ile üretime başladı. Bugün burada, 12'nci nesil yeni Corolla Sedan ile bu fabrikada bir yeni bir modelin daha lansmanını yapmaktan gurur duyuyoruz. Corolla, dünyanın en çok satan otomobili ve sadece Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye için değil, dünya genelinde Toyota'nın temel ürünlerinden biri. Toyota, bu yeni nesilde Avrupa'da sadece hatchback ve station wagon versiyonlarını değil, aynı zamanda bu tesiste üretilen sedan versiyonunu da müşterileriyle buluşturacak. Corolla Sedan ilk kez hibrit olarak sunuluyor ve hibrit otomobiller Avrupa ve küresel stratejimizin merkezinde yer alıyor. Toyota C-HR modelimizin yanı sıra, Corolla Sedan modelimizin de 2020 yılına kadar hibrit satışlarının yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bu yeni modelin hibrit teknolojimize daha fazla Türk müşteri çekeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Toyota Türkiye 2,4 milyondan fazla otomobil üretti"

Zyl, "Türkiye pazarında hibrit teknolojisinin geliştirilmesine yardımcı olma konusundaki ileri görüşlerinden dolayı Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a olan saygımı ifade etmek için bu fırsatı değerlendirmeme izin verin. Çevresel sorunları aşmak tüm ülkeler için kritik öneme sahiptir ve hibrit teknolojisini desteklemenin önümüzdeki yıllarda otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanma sürecini hızlandırma noktasında önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başladığı günden bu yana 2,4 milyondan fazla otomobil üretildi ve Türkiye'deki üretim operasyonlarımıza 1,8 milyar Euro'dan fazla yatırım yaptık. Corolla'nın üretimi 230 Milyon Euro'luk bir yatırımı temsil ediyor. Sakarya'nın yerel ekonomisine ve bir bütün olarak Türkiye'ye katkıda bulunmaktan çok memnunuz. Yerel tedarikçilerimize ve Türk toplumuna, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin başarısını devam ettirme noktasında bizimle işbirliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA