Türkiye'de üretilen her iki otomobilden biri Bursa'da banttan indirildi
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Türkiye'de üretilen her iki otomobilden biri Bursa'da banttan indirildi

26.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:03
Türkiye'de üretilen her iki otomobilden biri Bursa'da banttan indirildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen otomobillerden yarıdan fazlasında, otomotivin önde gelen şirketleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'nın imzası bulunuyor.

Türkiye'de geçen yıl üretilen otomobillerden yarıdan fazlasında, otomotivin önde gelen şirketleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'nın imzası bulunuyor.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, geçen yıl 38 bin 103'ü traktör olmak üzere 1 milyon 335 bin 957 araç üretti ve bunların 930 bin 38'ini ihraç etti.

Üretilen araçların 855 bin 43'ünü ve ihraç edilenlerin 596 bin 616'sını otomobiller oluşturdu.

Bursa, 461 bin 605 adetle banttan indirilen otomobillerin yüzde 53,98'ini üretti.

Bu üretimin 308 bin 568'i OYAK Renault, 153 bin 37'si de TOFAŞ fabrikalarında yapıldı.

OYAK Renault, ülkenin otomobil üretiminde ilk sırada yer aldı. Firma, Türkiye'de üretilen her üç otomobilden birini Bursa fabrikasında banttan indirdi.

İhraç edilen 100 araçtan 46'sı Bursa'dan

Yurt dışına geçen yıl satılan otomobillerin yüzde 45,8'i, 273 bin 439 adetle Bursa'da üretildi.

OYAK Renault, 2020 yılını 211 bin 954, TOFAŞ ise 61 bin 485 adet otomobil ihracatıyla kapattı.

Bu rakamla OYAK Renault, otomobil ihracatında da ilk sırada yer aldı. Firma her üç otomobilden birinin ihracatını (yüzde 35,52) gerçekleştirdi.

Bursa'da banttan indirilen 461 bin 605 otomobilin yaklaşık yüzde 60'ı yurt dışına gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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