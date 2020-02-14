: 'Türkiye'de Üretilen Corona Virüsü Test Kiti İhraç Edilebilir'

14.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüsünü 90 ila 120 dakikada tespit edebilme özelliğine sahip yerli kit üretimini gerçekleştirdiklerini ve Kırgızistan başta olmak üzere başka ülkelerden de şimdiden talep de aldıklarını açıkladı

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