Türkiye'de üniversite mezunları ile ilkokul mezunları arasındaki ücret farkı giderek azalıyor

26.12.2019 07:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 07:42

Türkiye'de üniversite mezunu işsizlerin oranı son yıllarda giderek artıyor. Bu durum üniversite mezunlarının aldığı ücrete de yansıyor. İlköğretim mezunları ile üniversite mezunlarının aldığı ücret arasındaki fark giderek azalıyor. İki grup arasındaki aylık ortalama brüt temel ücret farkı 4 yılda yüzde 22 düşüş gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dört senede bir yaptığı Kazanç Yapısı Araştırması eğitim seviyesi ve cinsiyete göre kişilerin aldığı ücrete ilişkin veriler içeriyor. TÜİK 2018 yılına ait Kazanç Yapısı Araştırmasının sonuçlarını bu hafta açıkladı. Buna göre 2014'te ilkokul ve ortaokul mezunlarının aldığı aylık ortalama brüt temel ücret 1407 TL idi. Aynı yıl yüksekokul ve üstü mezunlarının aldığı ücret ise 2 bin 478 liraydı. Buna göre üniversite mezunları; ilköğretim mezunlarının 2,6 katı ücret alıyordu. Euronews.com'da Görüntüle