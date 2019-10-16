16.10.2019 19:56

Türkiye'de Uber'e erişim engeli

İSTANBUL - İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, taksici derneklerinin başvurularını kabul ederek internet üzerinden ulaşım veren Uber'e Türkiye'den erişimin engellenmesine karar verdi.

Taksici derneklerinin internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e açtığı davada yargılamaya devam edildi. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, İstanbul Taksi Sahipleri Derneği avukatları ile davalı UBER Turkey LTD ve UBER BV avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan davacı avukatları, bilirkişi raporunda haksız rekabetin bulunduğunun belirtildiğini ifade ederek, davanın kabul edilmesini talep etti.

Daha sonrasında söz alan Uber avukatları ise bilirkişi raporuna itiraz etti. Raporda bilirkişi heyetine sunulan soruların tam olarak karşılanmadığını belirterek, ek bilirkişi raporu ya da yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, yeniden bilirkişi raporu alınmasına ilişkin talebi reddederek ve Uber'in haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, haksız rekabetin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, Uber'in hizmet sunduğu uber.com, m.uber.com, uber.com/tr ve Uber mobil uygulamalarına erişimin de engellenmesine karar verdi.

İnternet üzerinden Uber XL isimli hizmetin sunulmasının de haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirten mahkeme, haksız rekabet eylemlerinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, konuya ilişkin Bilgi Teknolojileri Kurulu'na yazı yazılmasına da karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından duruşmada olan bir taksicinin, 'karar çok gecikti' demesi üzerine mahkeme başkanı Ramazan Acar sinirlenerek, 'Terbiyesiz, senin keyfine göre mi karar vereceğiz?' dedi. Başkan, kendisinden özür dilenene kadar karar metnini okumayacağını belirtti. Bunun üzerine taksici salona gelerek, Acar'dan özür diledi.

Olayın ardından davayı takip eden gazeteciler ile avukatlar arasından tartışma yaşandı. Bir avukat kendisine soru soran gazeteciye, "Zaten doğruları yazmıyorsunuz, bir de gelmiş soru soruyorsunuz' diye bağırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine başkan Acar dışarı çıkarak, 'Susun be' şeklinde bağırdı.

'Uber'e erişim Türk adaletinin verdiği kararla engellendi'

Kararın açıklanmasının ardından adliye önünde bekleyen taksiciler, kararı asker selamı vererek karşıladı. Bir süre sloganlar atan taksiciler adına açıklama yapan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Uber'e karşı açtığımız dava sonuçlandı. Biz taksiciler olarak 1986'da çıkan kanunla beraber tahditli ticari araçlarız. Bu ticari araçlarımızı devlete belli bedeller ödeyerek sahip olduk. 2013 yılından itibaren Türkiye'de böyle bir korsan taşımacılık başladı. Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine ve siyasetine güveniyoruz. Haklı olduğumuz dava bugün sonuçlandı. Uber'in XL ve normal araçlar ile taksiler dahil olmak üzere internet erişimi Türk adaletinin verdiği kararla kapatıldı" dedi.

Aksu'nun açıklamalarının ardından Barış Harekatı'nda bulunan Mehmetçiğe de destek açıklamasında bulunuldu. Yapılan açıklamaların ardından asker selamı veren taksiciler daha sonra adliye önünden ayrıldı.

Kaynak: İHA