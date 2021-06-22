Türkiye'de turizm canlanıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl çok zor bir dönemden geçen Türk turizminde hissedilir derecede canlılık yaşanıyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl çok zor bir dönemden geçen Türk turizminde hissedilir derecede canlılık yaşanıyor. Rusya uçak seferlerini yeniden başlatırken, temmuzda Alman ve İngiliz turist akını bekleniyor.Rusya'nın Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının yüksek olması nedeniyle geçen nisan ayında durdurduğu havayolu trafiğini yeniden başlatması ile salı günü binlerce Rus turist Türkiye'ye geldi. Rus hükümetinin, Türk ekonomisinin temel taşlarından biri olan turizmin yeniden canlanması açısından önemli addedilen söz konusu kararının ardında, Türkiye'de iki ay önce günlük 60 binlere varan vaka sayısının 5 binlere düşmüş olması ve ülkede günde bir milyondan fazla kişinin aşılanmasının yattığı belirtiliyor.

İlk uçak Antalya'ya indi

Uçuşların yeniden başlaması ile uzun bir aranın ardından Rusya'dan Türkiye'ye gelen ilk uçak, 132 yolcusuyla Moskova'dan kalkarak sabahın erken saatlerinde Antalya'ya indi. Anadolu Ajansı (AA), gün boyunca Antalya'ya iniş yapacak 44 uçağın yaklaşık 12 bin Rus turist getirmesinin beklendiğini duyurdu.

Turizm şirketi TUI'ye bağlı Fun&Sun Hotels'in CEO'su Volkan Şimşek, sanal ortamda gerçekleştirilen bir turizm toplantısında yaptığı konuşmada, "Son iki haftada günlük rezervasyonlarda daha iyi sayılara ve daha iyi bir trende şahit oluyoruz. Rus turistlerin Türkiye'ye ilgisi çok büyük" dedi. Şimşek, benzer iyi verileri Alman turistlerde de gördüklerini belirterek "gerek Almanya gerek ise Rusya pazarında işlerin iyi gittiğini" dile getirdi.

Rusya geçen yıl 2,13 milyon kişi ile Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke oldu. Ancak pandemi dönemine denk gelen bu rakam, 2019'da gelen Rus turist sayısında 7 milyon kişilik bir düşüşü işaret etmişti. Yine 2019'da 5 milyonun üstünde olan Alman turist sayısı da geçen yıl 1,1 milyona düşmüştü. Alman turistlerin de bu yıl temmuz ayından itibaren yoğun olarak gelmeleri bekleniyor.

2020'de dibe vuran sektör

Türk turizmi koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında çok kötü bir dönem yaşadı. Turizm gelirleri, bir önceki seneye oranla üçte iki azalarak toplamda 12 milyar dolara geriledi. Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan turizm sektöründe 2021 yılı da, yine salgın sebebiyle iyi başlamadı. Volkan Şimşek, İngiltere'den gelecek turistlerin de temmuz ortasından itibaren beklendiğini ve yaz turizm sezonunun bu yıl kasım ayına kadar uzatılabileceğini ifade etti.

Ancak Türk turizminin tamamen toparlanmasının daha uzun bir süre alacağı öngörüsünde bulunan Şimşek, "Ben son iki yılın kayıplarının önümüzdeki altı ayda telafi edilebileceğini düşünmüyorum. Bu her şey normale dönerse 2023 yılında mümkün olur" değerlendirmesinde bulundu.

Rezervasyonlar ve beklentiler, kapılarını açan otel sayısında da kendini gösteriyor. Geçen yıl otellerin sadece yüzde 50'si turist ağırlarken bu sene bu rakam yüzde 90'a yükseldi.

SunExpress de umutlu

1989 yılında Türk Hava Yolları ile Lufthansa ortaklığında kurulan havayolu şirketi SunExpress'in CEO'su Max Kownatzki de Türkiye'deki gelişmelerle ilgili olumlu bir değerlendirmede bulunarak, "Temmuz ayı için 75 ek sefer planlıyoruz. Şirket olarak gelişmelerden çok memnunuz" dedi.

Antalya Havalimanı'nı işleten Fraport TAV'ın genel müdürü Bilgihan Yılmaz da, bu sene Antalya'ya gelecek yolcu sayısının, 2020'ye oranla iki, hatta üç kat artabileceği öngörüsünde bulundu.

Reuters/ ET,TY

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Kaynak: Deutsche Welle