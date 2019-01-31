Türkiye'de Tüm Avrupa'nın 2 Katı Uyuşturucu Madde Toplandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İZDES toplantısı için geldiği Tokat'ta bakanlık olarak uyuşturucu ile yaptıkları mücadeleye değindi. Erdil; Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde toplanan uyuşturucuların 2 katı uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) toplantılarının sonuncusu Tokat'ta gerçekleştirildi. Tokat Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen İZDES toplantısı sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Dr Ozan Balcı'nın da katılımlarıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'nin uyuşturucu ile verdiği kararlı mücadele ile dünyanın 6'ıncı devleti olduğuna vurgu yapan Bakan Yardımcısı Erdil; ülke genelinde yapılan operasyonlarla geçtiğimiz yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde toplanan uyuşturucuların 2 katı uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi. Erdil: "Sayın Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve iradesiyle uyuşturucu mücadelesinde, uyuşturucu malzemelerine ilişkin çok yüksek operasyon kapasitesi ortaya konuldu. Bu geçen 1 yılda Avrupa'da toplanan toplam uyuşturucu materyallerinin 2 katı malzeme topladı Türkiye tek başına. Eroin, esrar, sentetik uyuşturucular bu malzemeler. Bu malzemelerden Türkiye Avrupa'nın bütün ülkelerinde toplananın 2 katı topladı. Malzeme toplama kapasitesinde ve uyuşturucu ile mücadele kapasitesinde Türkiye dünyada 6'incı sırada. Sadece geçen yıl 180 bin operasyon yapıldı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de rekor düzeyde eroin yakalama operasyonları var. Bugün İstanbul'da 800 kilo, bundan bir hafta önce Erzurum'da 1 buçuk ton yani bin 530 kilogram eroin, toplamda 22 ton sadece eroin yakalandı geçen bir yılda. Bu konuda Türkiye ilgili çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek. Çünkü uyuşturucu önemli bir sorun. Bütün dünyada önemli bir sorun, Türkiye'nin de sorunu. Uyuşturucu aynı zamanda Türkiye'de uyuşturucu ticareti yoluyla terörü finanse ediyor. PKK terörünü finanse ediyor. Onun için Türkiye için uyuşturucu ile mücadele daha bir önemli. Çocuklarımızın ve geleceğimizin sağlığını sağlamanın ötesinde" şeklinde konuştu.

Basın toplantısı sonrasında Bakan Yardımcısı Erdil, İZDES toplantıları çerçevesinde düzenlenen ikinci bir toplantıda sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. - TOKAT

Kaynak: İHA