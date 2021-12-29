Türkiye'de tropik meyve yetiştiriciliğine olan ilgi artıyor

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük, Türkiye'de tropik meyve yetiştiriciliğine olan ilginin arttığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK destekli "Subtropik Koşullarda Sürdürülebilir Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar Projesi"nin çıktıları paylaşım günü etkinliğiyle üreticilerle paylaşıldı.

Etkinliğe katılan Gübbük, proje çıktıları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Gübbük, "Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye'de tropik meyve yetiştiriciliğine olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu durumun etkisiyle Akdeniz Bölgesi'nde bazı mikroklima alanlarında muz ve avokado dışında passiflora, pitaya, mango, guava, longan, litchi, karambola gibi türlerin yetiştiriciliğine ticari olarak başlanmıştır." ifadesinde bulundu.

Küresel iklim değişikliğinin sıcaklık yönünden bazı avantajlar sağlamasına karşın, sürdürülebilir su kaynaklarının kullanımı yönünden tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilerleyen yıllarda bazı problemlerle karşılaşabileceğine dikkati çeken Gübbük, şunları kaydetti:

"Bu problemlerin çözümüne karşı şimdiden gereken hassasiyetin gösterilmesi, nispeten daha düşük su tüketimine ihtiyaç gösteren türlerde bile suyun optimum düzeyde kullanımıyla ilgili bilimsel çalışmalara önem verilmesi elzem gözükmektedir. Bu hipotezden yola çıkılarak yürütülen projemizde, su tüketiminin muz ve avokado gibi türlere göre daha düşük olması, dikimden bir yıl sonra verime yatması, her yıl düzenli ürün vermesi, getirisinin nispeten yüksek olması ve yetiştiricilikte işçilik masraflarının düşük olması nedeniyle tür olarak pitaya seçilmiştir."

Etkinliğe, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, proje çalışanları Prof. Dr. Harun Kaman ve Öğretim Görevlisi Lokman Altınkaya, öğretim üyeleri, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal firma yetkilileri ve üreticiler katıldı.

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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