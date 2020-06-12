Türkiye'de toplumsal olaylardan korona salgınına: Ölümü kanıksamak Türkiye'de son 20 yılda deprem, sel, çığ gibi doğal afetler, iş kazaları, terör saldırıları gibi travmatik sonuçlara neden olan pek çok olay yaşandı.

Türkiye'de son 20 yılda deprem, sel, çığ gibi doğal afetler, iş kazaları, terör saldırıları gibi travmatik sonuçlara neden olan pek çok olay yaşandı. Olayın mağdurlarının bir kısmı yaşananların ardından hayata yeni bir başlangıç yaparken kimileri ise hala travmatik etkileriyle baş etmeye çalışıyor. Kaynak: DailyMotion.com