Türkiye'de toplumsal olaylardan korona salgınına: Ölümü kanıksamak
Türkiye'de son 20 yılda deprem, sel, çığ gibi doğal afetler, iş kazaları, terör saldırıları gibi travmatik sonuçlara neden olan pek çok olay yaşandı.
12.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:25
Türkiye'de son 20 yılda deprem, sel, çığ gibi doğal afetler, iş kazaları, terör saldırıları gibi travmatik sonuçlara neden olan pek çok olay yaşandı. Olayın mağdurlarının bir kısmı yaşananların ardından hayata yeni bir başlangıç yaparken kimileri ise hala travmatik etkileriyle baş etmeye çalışıyor.
Kaynak: DailyMotion.com