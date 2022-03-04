Türkiye'de Toplanan Yardım Malzemeleri Ukrayna Yolunda

ANKARA (DailyMotion.com) - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Türkiye'de de Ukrayna halkına yardım amacıyla Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından kampanya başlatıldı. Türkiye'nin farklı illerinden toplanan insani yardım malzemeleri, Ukraynalılar'a ulaştırılmak üzere yola çıktı

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