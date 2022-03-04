Türkiye'de Toplanan Yardım Malzemeleri Ukrayna Yolunda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de Toplanan Yardım Malzemeleri Ukrayna Yolunda

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Türkiye'de de Ukrayna halkına yardım amacıyla Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından kampanya başlatıldı.

ANKARA (DailyMotion.com) - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Türkiye'de de Ukrayna halkına yardım amacıyla Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından kampanya başlatıldı. Türkiye'nin farklı illerinden toplanan insani yardım malzemeleri, Ukraynalılar'a ulaştırılmak üzere yola çıktı

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Türkiye, Ankara, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title