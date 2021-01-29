Türkiye'de toplanan bağışlar, rejim saldırılarından kaçan Suriyelilere "dört duvar" oluyor (2)

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak çadır hayatına mahkum edilen Suriyelilere kayıtsız kalmayan Türkiye, İdlib'de briket evler inşa ettirerek onların daha sıcak ortamda hayat sürmelerine imkan sağlıyor.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak çadır hayatına mahkum edilen Suriyelilere kayıtsız kalmayan Türkiye, İdlib'de briket evler inşa ettirerek onların daha sıcak ortamda hayat sürmelerine imkan sağlıyor.

Esed rejimi unsurlarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1 Aralık 2019 itibarıyla düzenlediği saldırılar sonucu, İdlib'in güneyi ve Halep'in batısından İdlib'in merkezine ve kuzeyine, Atme kamplar bölgesine, Türkiye sınırına yakın noktalara, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının düzenlendiği bölgelere yönelik yoğun göç hareketi yaşandı.

Saldırılardan kaçarak kendilerini korumak isteyen Suriyeliler, iç savaş öncesi 1,5 milyon kişinin yaşadığı İdlib'in merkezi ve kırsal bölgelerine gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz