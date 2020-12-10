Türkiye'de toplam vaka sayısı kaçtır? 10 Aralık gerçek vaka sayıları nedir? Türkiye Dünyada kaçıncı sırada yer alıyor?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı. Buna göre ülkemizde salgının başından bu yana toplam vaka sayısı kaçtır? 10 Aralık gerçek vaka sayıları nedir? Türkiye Dünyada kaçıncı sırada yer alıyor?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı. Buna göre ülkemizde salgının başından bu yana toplam vaka sayısı kaçtır? 10 Aralık gerçek vaka sayıları nedir? Türkiye Dünyada kaçıncı sırada yer alıyor? Geriye dönük koronavirüs vaka sayısı toplamda kaçtır? İşte detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'DE TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

Sağlık Bakanlığı, geriye dönük koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı. 10 Aralık Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na eklenen verilere göre; toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

10 ARALIK TÜRKİYE'DE SON DURUM NEDİR?

TEST SAYISI

10 Aralık'ta 206.202 koronavirüs testi yapıldı.

10 ARALIK GERÇEK VAKA SAYISI

10 Aralık'ta semptomlu semptomsuz vaka sayısı 30.424 olarak açıklandı.

HASTA SAYISI

10 Aralık'ta 5.918 yeni hasta tespit edildi.

VEFAT SAYISI

10 Aralık itibariyle vefat sayısı 220 olarak gerçekleşti.

İYİLEŞEN SAYISI

10 Aralık'ta 5.232kişi iyileşti.

TOPLAM TEST SAYISI

Toplam test sayısı 20.500.579 olarak gerçekleşti.

TOPLAM HASTA SAYISI

Toplam koronavirüs hasta sayısı 564.435 olarak gerçekleşti.

TOPLAM VEFAT SAYISI

Toplam vefat sayısı 15.751 olarak gerçekleşti.

KORONAVİRÜSTE TÜRKİYE DÜNYADA KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

Bakanlığın geriye dönük verileri açıklamasıyla birlikte, Türkiye'nin dünya genelinde toplam vaka sayısındaki sıralaması da değişti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, Türkiye, 1 milyon 725 bin 473 vaka bulunan İspanya'yı geride bırakarak en çok vaka görülen 8'inci ülke oldu.